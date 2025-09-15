Опозицията в Албания иска сваляне на виртуалния министър

Опозицията в Албания не посрещна добре идеята на премиера Еди Рама за виртуален министър в правителството. Дори реагира с гняв на решението на Рама да назначи сървър за изкуствен интелект на поста, обвинявайки го в нарушение на албанската конституция, предаде македонската медия "Бриф". Лидерът на опозиционната Демократическа партия Газмент Барди отбеляза, че конституцията на страната постановява, че министрите трябва да са албански граждани, пълнолетни и психически годни.

Той изрази мнението си в публикация във "Фейсбук". „Шегите на премиера не могат да бъдат превърнати в правни актове на албанската държава“, каза той.

Критиките идват в момент, когато кабинетът все още не е одобрен от парламента. ОЩЕ: Вижте как изглежда албанският виртуален министър (ВИДЕО)

Коя е Диела?

Припомняме, че по време на представяне на кабинета в четвъртък, Рама обяви, че сървърът Диела, което на албански означава „слънце“, ще гарантира премахването на корупцията при възлагането на обществени поръчки.

Досега Диела е била използвана като виртуален асистент на правителствени уебсайтове.

Ще промени ли Албания Конституцията си заради Диела?

Социалистическата партия на Рама спечели парламентарните избори през май за четвърти пореден път, осигурявайки си абсолютно мнозинство.

Евентуални конституционни промени изискват мнозинство от две трети и все още не е ясно дали Рама ще иска конституционна промяна за Диела. ОЩЕ: Еди Рама обяви новото правителство: Албания ще има виртуален министър