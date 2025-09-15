Група "Антибиотика" обещава невероятни емоции с новия си сингъл "На любов прилича" (СНИМКИ)

Още през юли любимките от 90-те - момичетата от група "Антибиотика", разриха, че отново са заедно, за да творят. Само след броени дни Ани, Савина и Силвия ще зарават отново многобройните си фенове, като най-сетне ще представят новата си песен, след дълги години пауза. Въпреки че дамите отдавна не са създавали нещо общо, сега те се завръщат със същата си енергия, а с новия си сингъл обещават необикновени емоции за слушателите.

"Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас – просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич.

Винаги сме си представяли този ден – денят, в който ще ви кажем: „Заповядайте, чуйте и вижте нашия нов сингъл!“

14 години тишина… Но не и забрава. През цялото това време остана музиката – нашата красива музика, изпята за вас и с толкова много любов."

Антибиотика отново обещава да поднесе емоция, която кара сърцето да трепти и всичко да изглежда сякаш... на любов прилича.

Благодарност към феновете

Дългоочакваният сингъл на "Антибиотика" е начин момичетата да изразят благодарността си към своите верни фенове. "Отваряме очите си, сърцата си и ви каним в този нов път – с благодарност за обичта, която никога не загубихме, и с вяра в споделеността, която винаги е била между нас."

Премиерата на песента е на 17 септември, а екипът, който стои зад нея включва: Момчил Колев и Калоян Колев, които работят върху музиката, и Ангел Проданов, направил аранжимента. Текстът е дело на Силвия Симеонова. Музикалните продуценти са Момчил Колев, Калоян Колев, Ангел Проданов, а продуцент Ани Радкова.

