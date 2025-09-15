Войната в Украйна:

Група "Антибиотика" обещава невероятни емоции с новия си сингъл "На любов прилича" (СНИМКИ)

15 септември 2025, 11:45 часа 193 прочитания 0 коментара
Група "Антибиотика" обещава невероятни емоции с новия си сингъл "На любов прилича" (СНИМКИ)

Още през юли любимките от 90-те - момичетата от група "Антибиотика", разриха, че отново са заедно, за да творят. Само след броени дни Ани, Савина и Силвия ще зарават отново многобройните си фенове, като най-сетне ще представят новата си песен, след дълги години пауза. Въпреки че дамите отдавна не са създавали нещо общо, сега те се завръщат със същата си енергия, а с новия си сингъл обещават необикновени емоции за слушателите. 

"Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас – просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич.

Винаги сме си представяли този ден – денят, в който ще ви кажем: „Заповядайте, чуйте и вижте нашия нов сингъл!“ 

Още: "Мале": Първа колаборация на MONA и Роби (ВИДЕО)

14 години тишина… Но не и забрава. През цялото това време остана музиката – нашата красива музика, изпята за вас и с толкова много любов."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

⭐Скъпи приятели и верни почитатели на Антибиотика, Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас – просто...

Публикувахте от Antibiotika в Петък, 12 септември 2025 г.

Антибиотика отново обещава да поднесе емоция, която кара сърцето да трепти и всичко да изглежда сякаш... на любов прилича.

Благодарност към феновете

Дългоочакваният сингъл на "Антибиотика" е начин момичетата да изразят благодарността си към своите верни фенове. "Отваряме очите си, сърцата си и ви каним в този нов път – с благодарност за обичта, която никога не загубихме, и с вяра в споделеността, която винаги е била между нас."

🌟 Савина, Ани и Силвия – най-красивата комбинация в българската поп сцена – се завръщат с новия си сингъл 💖 „На любов...

Публикувахте от Antibiotika в Петък, 12 септември 2025 г.

Премиерата на песента е на 17 септември, а екипът, който стои зад нея включва: Момчил Колев и Калоян Колев, които работят върху музиката, и Ангел Проданов, направил аранжимента. Текстът е дело на  Силвия Симеонова. Музикалните продуценти са Момчил Колев, Калоян Колев, Ангел Проданов, а продуцент Ани Радкова. 

Още: Рут Колева се завръща гръмко на музикалната сцена (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българска музика група Антибиотика
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес