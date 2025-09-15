Арести в Юта заради бомба под кола на FOX News до лобното място на Чарли Кърк

Властите в американския щат Юта съобщават, че двама мъже са били арестувани по подозрение, че са поставили бомба под автомобил на медията FOX 13 News в Солт Лейк Сити. Тя не е избухнала. Полицията и пожарната са реагирали, когато в петък, 12 септември, е било открито подозрително устройство под паркираната до обитаема сграда кола. Следователите са установили, че бомбата "е била запалена, но не е функционирала, както е било предвидено", според съдебни документи, цитирани от CBS и FOX News (единствената мейнстрийм телевизия в САЩ, от която Републиканската партия разчита на подкрепа).
Двама арестувани и евакуация
ФБР е идентифицирало двама заподозрени и е издало заповед за претърсване на дом в Магна, западно от центъра на града. Арестуваните са мъже на 58 и 31 години. Те могат да бъдат обвинени в притежание на оръжие и заплахи за тероризъм, съобщи в неделя телевизионният канал KTVX, който е филиал на ABC.
Съседните домове са били евакуирани по време на претърсването, при което са открити експлозиви и „компоненти, свързани с експлозиви“, огнестрелни оръжия, незаконни наркотици и други принадлежности, пише в съдебните документи. Властите казват, че са открили и най-малко две устройства, които се оказват фалшиви оръжия за масово унищожение.
Все още няма информация за възможен мотив, не е ясна и връзката между двамата заподозрени.
След убийството на Чарли Кърк
Медиите се стекоха в Солт Лейк Сити след убийството на съоснователя на Turning Point USA - консервативния активист Чарли Кърк - миналата седмица. Той бе прострелян, докато изнасяше реч пред студенти в Университета на Юта Вали: ВИДЕО: Бягството на предполагаемия убиец на Чарли Кърк.
Нападателят стреля от покрив, след което избяга, а няколко дни по-късно ФБР и полицията го идентифицираха като 22-годишния Тайлър Робинсън и го задържаха: Блестящ ученик и мормон: Кой е убиецът на Чарли Кърк?