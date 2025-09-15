Войната в Украйна:

Арести в Юта заради бомба под кола на FOX News до лобното място на Чарли Кърк

15 септември 2025, 11:41 часа 187 прочитания 0 коментара
Арести в Юта заради бомба под кола на FOX News до лобното място на Чарли Кърк

Властите в американския щат Юта съобщават, че двама мъже са били арестувани по подозрение, че са поставили бомба под автомобил на медията FOX 13 News в Солт Лейк Сити. Тя не е избухнала. Полицията и пожарната са реагирали, когато в петък, 12 септември, е било открито подозрително устройство под паркираната до обитаема сграда кола. Следователите са установили, че бомбата "е била запалена, но не е функционирала, както е било предвидено", според съдебни документи, цитирани от CBS и FOX News (единствената мейнстрийм телевизия в САЩ, от която Републиканската партия разчита на подкрепа).

Двама арестувани и евакуация

ФБР е идентифицирало двама заподозрени и е издало заповед за претърсване на дом в Магна, западно от центъра на града. Арестуваните са мъже на 58 и 31 години. Те могат да бъдат обвинени в притежание на оръжие и заплахи за тероризъм, съобщи в неделя телевизионният канал KTVX, който е филиал на ABC.

Още: Анализ: Тръмп пое ролята на главен говорител след смъртта на Чарли Кърк

Съседните домове са били евакуирани по време на претърсването, при което са открити експлозиви и „компоненти, свързани с експлозиви“, огнестрелни оръжия, незаконни наркотици и други принадлежности, пише в съдебните документи. Властите казват, че са открили и най-малко две устройства, които се оказват фалшиви оръжия за масово унищожение.

Все още няма информация за възможен мотив, не е ясна и връзката между двамата заподозрени.

След убийството на Чарли Кърк

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Медиите се стекоха в Солт Лейк Сити след убийството на съоснователя на Turning Point USA - консервативния активист Чарли Кърк - миналата седмица. Той бе прострелян, докато изнасяше реч пред студенти в Университета на Юта Вали: ВИДЕО: Бягството на предполагаемия убиец на Чарли Кърк.

Нападателят стреля от покрив, след което избяга, а няколко дни по-късно ФБР и полицията го идентифицираха като 22-годишния Тайлър Робинсън и го задържаха: Блестящ ученик и мормон: Кой е убиецът на Чарли Кърк?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
САЩ Юта Fox News Чарли Кърк
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес