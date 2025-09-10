Войната в Украйна:

Любомир Дацов: Отиваме на дефицит 4-5% в бюджет 2025, но има няколко сценария (ВИДЕО)

10 септември 2025, 19:30 часа 318 прочитания 0 коментара

В бюджета за тази година отиваме на дефицит от приблизително 5%. Има няколко сценария за този и за бюджета за догодина, който е изключително важен. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите: “Нашите изчисления предварително, ако бъдат изпълнени всички тези неща, които от правителството чуваме и към момента, т. е. ангажименти за максимално усвояване на капиталовата програма, да не бъдат рязани и спирани определен тип разходи, т.е. с малки дребни допускания за неизпълнение например в издръжката, определен тип спестявания.

Там имаше 1 милиард лева, който беше заложен и който и към момента не знаем за какво – като буфер, или за нещо друго. Сигурно сто на сто няма да бъде похарчен.

Там ще има някакви спестявания, но капиталовите разходи, дори да дойдат парите по Плана за възстановяване и устойчивост, (ПВУ) и съответно това да бъде платено, пак едва ли всичко ще бъде усвоено.

Още: 7 месеца за бюджета минаха: Данъци влизат, разходите са повече - сега накъде?

Каква ще бъде уснояемостта

Да кажем едно добро усвояване на 90-92% може и да се получи, ако има политически ангажимент за това нещо. При тези всичките условия приблизително отиваме към 5% дефицит. “

Първо, аз съм сигурен, че правителството ще завърши 2,9% от БВП в края на тази година, плюс това, което е позволено по дерогацията за военните разходи, тъй като не съм много сигурен, че тези 1,1%, които са позволени за тази година ще бъдат всичките усвоени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка iStock

Т.е. въпрос е на крайна счетоводна сметка. Но да го смятаме така – 2,9 плюс военните разходи, които са позволени, това ще бъде дефицитът за тази година.“

Още: Желязков обеща финансова дисциплина, но какво ще стане с данъците

Ще скочат ли данъците и осигуровките

На въпрос какво трябва да се направи, за да не се увеличат данъците и осигуровките, макроикономистът отговори:

“Сложно е, защото въпросът с дефицита е основен. Аз лично смятам, че дефицитът не трябва да бъде повече от 2% за следващата година.

Но пък от друга страна, ако искат да балансират икономиката, защото има връщане на цикъла, отива се надолу, с много опасности за растежа, не може допълнително да затегнете нещата.

Още: Бюджетният дефицит надмина 4 милиарда: Актуални данни

Аз точно затова казвам, че в добрите години като не правиш правилната политика, защото за тази година дефицитът трябваше да бъде максимум 0,8%, поне по изчисленията, които ние сме правили. А ние ще отидем към 4%“.

Ако се свали дефицитът от 4% на 2% в следващия бюджет, това е свиване на икономиката с 2% от БВП, което е отрицателен икономически импулс.

При свиване на индустрията допълнително, икономиката може да бъде вкарана в доста по-остра криза. Трябва в добрите времена да се спестява, за да има какво да се харчи в трудните, каза Любомир Дацов.

Още: Бюджет 2026 ще е "огромен цирк", а "розовите прогнози" на Петкова не излизат заради двойните заплати в МВР: Критики от Дянков

Според него управляващите няма да вдигнат данъците и осигуровките. Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Любомир Дацов дефицит Студио Actualno Бюджет 2025
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес