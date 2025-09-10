Любомир Дацов: Отиваме на дефицит 4-5% в бюджет 2025, но има няколко сценария (ВИДЕО)

В бюджета за тази година отиваме на дефицит от приблизително 5%. Има няколко сценария за този и за бюджета за догодина, който е изключително важен. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите: “Нашите изчисления предварително, ако бъдат изпълнени всички тези неща, които от правителството чуваме и към момента, т. е. ангажименти за максимално усвояване на капиталовата програма, да не бъдат рязани и спирани определен тип разходи, т.е. с малки дребни допускания за неизпълнение например в издръжката, определен тип спестявания.

Там имаше 1 милиард лева, който беше заложен и който и към момента не знаем за какво – като буфер, или за нещо друго. Сигурно сто на сто няма да бъде похарчен.

Там ще има някакви спестявания, но капиталовите разходи, дори да дойдат парите по Плана за възстановяване и устойчивост, (ПВУ) и съответно това да бъде платено, пак едва ли всичко ще бъде усвоено.

Да кажем едно добро усвояване на 90-92% може и да се получи, ако има политически ангажимент за това нещо. При тези всичките условия приблизително отиваме към 5% дефицит. “

Първо, аз съм сигурен, че правителството ще завърши 2,9% от БВП в края на тази година, плюс това, което е позволено по дерогацията за военните разходи, тъй като не съм много сигурен, че тези 1,1%, които са позволени за тази година ще бъдат всичките усвоени.

Т.е. въпрос е на крайна счетоводна сметка. Но да го смятаме така – 2,9 плюс военните разходи, които са позволени, това ще бъде дефицитът за тази година.“

Ще скочат ли данъците и осигуровките

На въпрос какво трябва да се направи, за да не се увеличат данъците и осигуровките, макроикономистът отговори:

“Сложно е, защото въпросът с дефицита е основен. Аз лично смятам, че дефицитът не трябва да бъде повече от 2% за следващата година.

Но пък от друга страна, ако искат да балансират икономиката, защото има връщане на цикъла, отива се надолу, с много опасности за растежа, не може допълнително да затегнете нещата.

Аз точно затова казвам, че в добрите години като не правиш правилната политика, защото за тази година дефицитът трябваше да бъде максимум 0,8%, поне по изчисленията, които ние сме правили. А ние ще отидем към 4%“.

Ако се свали дефицитът от 4% на 2% в следващия бюджет, това е свиване на икономиката с 2% от БВП, което е отрицателен икономически импулс.

При свиване на индустрията допълнително, икономиката може да бъде вкарана в доста по-остра криза. Трябва в добрите времена да се спестява, за да има какво да се харчи в трудните, каза Любомир Дацов.

Според него управляващите няма да вдигнат данъците и осигуровките. Още – във видеоматериала.