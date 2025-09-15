Starlink се срина по целия фронт в Украйна

В понеделник сутринта, 15 септември, отново беше регистрирано прекъсване на сателитния интернет на Starlink по цялата линия на фронта в Украйна. Командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди "Мадяр" съобщи в 07:28 часа, че на фронта е регистрирана мащабна повреда в системата за сателитна комуникация. Услугата, която се използва активно от украинската армия за координиране на действията и контрол на дроновете, временно не функционира във всички сектори на бойни действия.

Глобално прекъсване

Starlink на компанията на Илон Мъск SpaceX остава ключов елемент за комуникациите на украинските въоръжени сили, особено в райони, където традиционната инфраструктура е унищожена или е недостъпна.

В уебсайта на Starlink е отбелязано, че системата за сателитна комуникация претърпява прекъсвания по целия свят. "В момента наблюдаваме влошаване на качеството на услугата Starlink. Нашият екип разследва причината за проблема", се казва в изявление на компанията.

В 08:02 ч. днес "Мадяр" уточни, че сателитната комуникация постепенно се възстановява.

Ситуацията със Starlink в Украйна и кратката сага с Полша

Наскоро полският министър на цифровизацията Кжиштоф Гавковски написа в социалната мрежа X, че Полша няма да може да продължи да плаща за Starlink за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските бежанци. Въпреки това последва реакция от страна на началника на канцеларията на президента Збигнев Богуцки, който опроверга твърдението.

На фона на тази новина председателят на Съвета на резервистите на сухопътните сили на Украйна Иван Тимочко заяви, че страната се нуждае от алтернативни методи за предаване на информация и комуникация за военните.

