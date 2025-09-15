Прекрасно! Два медала за България от силен турнир по таекуондо в Германия

Българските състезатели по таекуондо завоюваха две отличия на силния турнир German Open G2 в германския град Хамбург. Митко Джорджев се окичи с бронз в категория до 80 килограма при мъжете, а Ивайло Петров взе сребро при най-леките кадети до 33 килограма. Надпреварата събра над 1500 състезатели от цял свят, като бе и своеобразен тест за въведените нови правила в спорта.

Бронз и сребро за България

Джорджев стартира с успех над представителя на домакините Луан Хисени с 2:0 части, а след това последователно се справи също с по 2:0 части с поставения под номер 3 в схемата Костянтин Костеневич (Украйна) и с турчина Мухамед Йълдъз. На полуфиналите обаче българинът получи травма и се отказа по време на двубоя срещу номер 2 Йоанис Пападопулос (Гърция).

Петров, който беше водач в схемата при кадетите, започна с успех с 2:0 над Михаил Мавридис (Кипър), а на полуфиналите той надделя също с 2:1 над Тори Гьотналс (Белгия). В оспорван финал българинът загуби с 0:2 от третия поставен Оскар Маурайзин (Швеция).

Още петима национали при мъжете и при жените участваха в състезанията - Християн Георгиев (категория до 54 кг), Стефан Стаменов и Александър Джорджев (68 кг) , Александра Георгиева (49 кг) и Мартина Атанасова (62 кг) , както и Борислава Петкова (49 кг) при девойките. Отборът беше воден от Фарзад Золгхадри и Давут Етминани.

