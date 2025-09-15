Войната в Украйна:

"Дали ще мине още седмица, две, или три – Керкез мисли да си вземе неустойката от ЦСКА"

Словесната престрелка между Стойне Манолов и Душан Керкез продължава. Бившият директор на ЦСКА и собственик на Царско село критикува треньора в интервю за "Мач Телеграф", на което получи звучен отговор от специалиста. На пресконференцията след успеха на "армейците" над Септември Керкез бе категоричен, че Манолов е срам за България. Сега бизнесменът отново отвърна на удара с намек, че Душан Керкез в момента само мисли за неустойката, която ще получи от ръководителите в Борисовата градина.

Стойне Манолов отговори на Керкез

„Не желая да слизам на нивото на Керкез. След като на пресконференция говори за интервюто, което направихме, а не за играта на отбора си… Това говори достатъчно. Може би и ръководството се е засегнало, за да му позволят да говори на пресконференция подобни неща. Аз в крайна сметка казах това, което мисля. Не съм казал нищо по-различно от това, което казват хиляди фенове на ЦСКА. Хората показаха на стадиона какво мислят. Моето мнение е като на хиляди цесекари. Не смятам да се занимавам с Керкез. Дали ще мине още седмица, две, или три – той мисли да си вземе неустойката“, заяви Манолов пред „Мач Телеграф“.

ВАР-ът на Actualno

В предишната си медийна изява той каза, че ако има конкурс за некадърници, ЦСКА ще го спечели със сигурност. Според него този отбор на "армейците" няма потенциал за Топ 3, а Душан Керкез не е добър треньор и е дошъл в клуба да се учи. Босненският специалист му отвърна:

"Просто се чудя един човек, собственик на Царско село, говори за мен. Имам респект към неговия зет, знаете кой е - Минчев. Казах за него много хубави неща преди да отиде в АЕЛ Лимасол. Минчев не дойде тук, защото ми го предлагаха и аз казах "не". Не защото е лош футболист, а защото взехме Годой, имаме Питас и Борносузов.  И след това Манолов казва, че не съм добър треньор. Знаете ли защо? Питайте защо? Преди години, когато видях как се работи в България с Царско село, това е срам за България" (подробности четете в линка).

