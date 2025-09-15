Безмилостно използват българи и румънци в престъпна схема в Германия

Престъпни банди докарват в Германия хора от други държави-членки на ЕС, а след това коварно ги използват, за да злоупотребяват със социалното подпомагане, съобщава клонът на "Дойче веле" в Сърбия. Измамниците живеят в лукс, забогатяват за сметка на обществото и безмилостно експлоатират хора, които идват предимно от България и Румъния. Федералният министър на труда Бербел Бас (СДП), родом от Дуисбург, говори за „мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити. Тя обяви, че ще се бори срещу това, но все още не е казала как.

Как работи схемата?

Схемата работи по следния начин: измамниците довеждат хора в Германия, дават им фалшиви трудови договори с много ниски заплати. След това тези работници искат социално подпомагане (Bürgergeld), за да допълнят заплатата си - и след това трябва да доставят по-голямата част от парите на тези, които са ги довели в Германия.

Така наречената мини-работа като портиер или чистач е достатъчна, за да подадете молба за социално подпомагане.

Това е възможно благодарение на свободното движение на работници в рамките на ЕС, което от 2014 г. се прилага и за България и Румъния.

Тези хора често идват в Германия с многобройни членове на семейството - и всеки член получава социална помощ. Родителите често нямат никаква професионална квалификация и не знаят немски. С дете в училищна възраст - те дори не трябва да работят.

Според данните на бюрото по труда има различни форми на измами: работодатели, които изобщо не съществуват, фалшиви часове, незаконна работа.

Измама и с наемите

В същото време, тези, които наемат и отдават под наем апартаменти на хора от източните държави членки на ЕС, са отчасти едно и също лице или са тясно свързани. Тези хора често наемат апартаменти с поне лошо, ако не и катастрофално качество, на прекомерно високи, но - според социалния закон - все пак приемливи наеми. Така че, според действащия закон, агенциите по заетостта трябва да плащат тези наеми - като част от социалното подпомагане.