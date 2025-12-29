Магнитни бури през седмицата 29 декември - 4 януари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. метеочувствителните хора могат да си отдъхнат. Прогнозите към момента предвиждат следващите седем дни да не бъдат особено предизвикателство за тези хора. През новата седмица шансовете за магнитни бури не са големи. В новогодишната нощ няма да има изненади, напротив - индексът според Meteoagent ще бъде от степен 2.3, докато според Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще бъде от трета степен, което пак е ниско ниво на геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в близките три дни не се очертават магнитни бури. Стойностите на Кр индекса в първите дни на седмицата ще бъдат под средното ниво на геомагнитна активност. В понеделник, 29 декември, индексът е от 3.6, което е под средното, докато утре, 30 декември 2025 г. - индексът ще бъде от 1.7, което е още по-ниско ниво на геомагнитна активност.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 29.12.25 - 04.01.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ в четири от дните на седмицата ще има малък шанс за магнитна буря. Става въпрос за дните след Нова година - 1, 2, 3 и 4 януари 2026 г., когато индексът ще бъде от четвърта степен, което е средно ниво на геомагнитна активност. Тези стойности обаче едва ли биха могли да доведат до здравословни проблеми у метеочувствителните хора, защото дори и да има магнитна буря, тя няма да бъде силна. През останалите дни индексът ще е между втора и трета степен. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Dec 29 - 2

2025 Dec 30 - 2

2025 Dec 31 - 3

2026 Jan 01 - 4

2026 Jan 02 - 4

2026 Jan 03 - 4

2026 Jan 04 - 4

