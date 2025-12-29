Хьогмо блокира изходящите трансфери на две от звездите на Лудогорец

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е блокирал изходящите трансфери в тима. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Според информациите норвежкият специалист е обявил пред ръководството на клуба, че не иска „орлите“ да се разделят с водещите си играчи по време на зимния трансферен прозорец. Както е известно, наскоро се появиха информации, че има сериозен интерес към две от звездите на разградчани – Квадво Дуа и Петър Станич.

Към Дуа и Станич има сериозен интерес

Пер-Матиас Хьогмо обаче е провел среща с босовете на Лудогорец, на която е заяви, че е категорично против продажбата на някой измежду Квадво Дуа и Петър Станич. Той е сподели, че двамата футболисти ще играят ключова роля в битката на „орлите“ с Левски за титлата в Първа лига и не може да си позволи да остане без тях точно преди най-важните мачове от сезона. Норвежецът също така е на мнение, че дуото ще помогне на разградчани да продължи участието си в елиминационната фаза на Лига Европа.

Представянето на двамата през сезона

Петър Станич е водещият голмайстор на Лудогорец през настоящия сезон. 24-годишният сърбин има на сметката си 10 попадения и 8 асистенции в 29 мача за тима във всички турнири. Квадво Дуа пък наскоро се завърна на терена след дълго лечение на контузия. Швейцарският национал обаче бързо напомни за класата си като успя в 5 двубоя в Първа лига да реализира пет попадения.

