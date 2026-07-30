Марсоходът Curiosity откри нещо странно на Марс: Учените не могат да го обяснят

Марсоходът Curiosity на НАСА направи странно откритие на Марс. Докато се движеше по повърхността на кратера Гейл, в подножието на 5-километровата планина Еолис, марсоходът откри голяма група странни полигони, наподобяващи пчелни кошери. Въпреки че учените не са наблюдавали подобни структури на повърхността на Червената планета за първи път, те никога преди не са виждали толкова много от тях на едно място. И никой не знае как са се образували, пише The Independent.

Откритието на марсохода Curiosity, което остава загадка за учените

Въпреки че Марс сега е студен и много сух, се смята, че някога е бил топъл и влажен свят. По-специално, смята се, че в кратера Гейл по склоновете на планината Еолис е имало потоци, които са се вливали в голямо езеро, което е запълвало дъното на кратера.

Поради тази причина учените не се изненадали, когато на снимки, направени от марсохода Curiosity, открили полигонални структури, които биха могли да се образуват там, където водата е изчезнала. Но те са изненадани от големия брой полигони на едно място, каквито никога преди не били виждани никъде на Марс.

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Тези полигони варират по размер от три до седем сантиметра и обграждат каменен хълм с височина 6 метра. Подобни полигони, открити преди това на Марс, вероятно са се образували като пукнатини в езерна кал при изпаряване на водата. Но има много други начини, по които те биха могли да се образуват. Вероятно внезапните температурни промени са могли да изтласкат водата от седиментните скали, поради което тези структури са разположени по този начин.

Според учените, това „море“ от „пчелни пити“ е впечатляващо с размерите си. Изследователи от НАСА са изследвали формата и химичния им състав и се надяват да разберат как всъщност са се появили.

Това откритие е поредното възможно доказателство, че на Марс някога е имало вода. И ако е имало вода, тогава може би е съществувал микробен живот. А Curiosity вече е открил доказателства, че животът може да е съществувал на Червената планета.

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Наскоро стана ясно, че споровете относно резултатите от първата мисия до Марс продължават, въпреки че заключението на НАСА показва, че няма убедителни доказателства за живот.

Изданието Live Science съобщава, че първият марсиански апарат, американският „Викинг 1“, който предаде първите снимки от повърхността на Червената планета на Земята преди половин век, може би не само е заснел евентуални признаци на извънземен живот, но и неволно е унищожил доказателства за съществуването му по време на експериментите си. Въпреки официалното заключение на НАСА, че няма убедителни доказателства за живот, споровете около резултатите от мисията продължават и до днес.

На 20 юли 1976 г. космическият апарат „Викинг 1“ на НАСА става първият в човешката история, който успешно каца на Марс и предава снимки директно от повърхността на Червената планета. Според НАСА, роботизираната сонда е била програмирана да направи първото си изображение само 25 секунди след кацането. Кацането е станало в 7:53 ч. източно време – точно седем години след историческото кацане на Аполо 11 на Луната.

Първоначално мисията е била планирана да приключи на 4 юли 1976 г., за да съвпадне с 200-годишнината от независимостта на САЩ, но датата е била отложена поради продължително търсене на безопасно място за кацане.

Първото изображение започна постепенно да се появява на екраните в Лабораторията за реактивно движение на НАСА приблизително 40 минути след кацането. Изображението се оформя ред по ред, разкривайки на човечеството скалистата повърхност на друга планета.

Снимката заснела твърдата, скалиста повърхност на Марс и още на следващия ден първото цветно изображение било предадено на Земята. Скоро учените получили пълна панорама на мястото на кацане.

Най-голямата мистерия на мисията се крие в резултатите от първите по рода си експерименти за търсене на живот в марсианска почва. Официалното заключение на изследването беше, че не са открити убедителни доказателства за живи организми. Някои учени обаче остават убедени, че един от експериментите наистина е открил биологична активност.

Други изследователи са още по-крайни в мненията си, те предполагат, че самите експерименти може случайно да са унищожили органичните съединения или други потенциални доказателства за живот на Червената планета.

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