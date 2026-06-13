НАСА се подготвя да унищожи МКС: Кога и как ще се случи това

Орбиталната станция МКС, която по същество е изчерпала експлоатационния си живот, ще бъде унищожена през 2030 г. Ето какви са плановете на НАСА.

Унищожаването на МКС - защо НАСА ще предприеме такива действия

Изминаха повече от 25 години, откакто първите астронавти се качиха на Международната космическа станция (МКС). Последните събития изостриха опасенията на НАСА относно функционалността на орбиталната станция. Миналата седмица астронавти на НАСА бяха прехвърлени на космическия кораб Crew Dragon на SpaceX поради пореден теч на въздух в руската част на МКС. НАСА дори обмисляше евакуация на екипажа на Земята, но засега проблемът е решен и астронавтите се върнаха на станцията. МКС на практика е достигнала края на полезния си живот и според плана на НАСА ще бъде унищожена през 2030 г., съобщава Daily Mail.

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Райън Ландън от Космическия център Джонсън на НАСА заяви, че от 2028 г. МКС постепенно ще се спуска към Земята. Въпреки че периодично ще бъде повдигана по-високо с помощта на космически кораби, планът е МКС постепенно да се спуска и да се подготви за унищожение.

МКС в момента е на височина 400 км и се движи със скорост от 28 000 км/ч, обикаляйки около Земята 16 пъти на ден. Последните астронавти и товарни кораби са планирани да напуснат станцията през 2029 г.

След това МКС ще се спуска за няколко минути, докато достигне „точката на безвръщане“ на височина от 280 км. През 2029 г. е планирано модифициран космически кораб Dragon на SpaceX да се скачи със станцията, действайки като влекач за 450-тонната МКС. Този влекач е предназначен да спусне станцията в земната атмосфера, където тя ще изгори.

През 2029 г. е планирано модифициран космически кораб Dragon на SpaceX да се скачи със станцията, който ще служи като влекач за 450-тонната МКС.

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Очаква се не всички компоненти на станцията да изгорят напълно и някои отломки да достигнат земната повърхност. За да се избегнат потенциални човешки жертви, МКС ще се спусне над Пойнт Немо, известен още като „Гробището на космическите кораби“, който се намира в Тихия океан, най-отдалечената точка от населената земя. Орбиталната станция ще падне със скорост от приблизително 28 000 км/ч.

Планира се след унищожаването на МКС, в орбита да останат една или дори няколко космически станции, построени от частни американски компании. НАСА планира да сключи договори с тези компании, за да поддържа астронавтите в орбита. Експертите казват, че това партньорство би било по-изгодно за НАСА от поддръжката на МКС, която струва милиарди долари годишно.

Сред обнадеждаващите претенденти е базираната в Калифорния компания Vast Space, която наскоро представи амбициозно предложение: космическата станция Haven-2. Vast Space се позиционира като лидер в програмата на НАСА за комерсиални дестинации в ниска околоземна орбита (CLD). Тази инициатива, стартирана през 2021 г., бележи преминаването на НАСА от притежаване и управление на космически станции към подкрепа на частни компании, които могат да поемат тези отговорности. Плановете на Vast определено са грандиозни. Haven-2, планирана за изстрелване през 2028 г., ако бъде избрана от НАСА, е проектирана да бъде многомодулна космическа станция.

По отношение предвиденото унищожаване на МКС предвид скорошния изтичане на въздух, което предизвика голямо безпокойство у НАСА, операциите на орбиталната станция може да бъдат прекратени по-рано. Това обаче не означава непременно, че станцията ще бъде унищожена преди 2030 г.

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