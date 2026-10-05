Новият проект на Blue Origin: Огромна кула ще се появи на Луната - тя ще осигурява енергия за базата на НАСА (ВИДЕО)

Blue Origin представи система от слънчеви панели, която ще може да осигури лунна база с капацитет над 10 киловата.

Проектът на Blue Origin

Blue Origin представи своята 20-метрова „Енергетична кула“, проектирана да осигурява слънчева енергия на бъдеща база на Луната, пише Space.

Blue Origin, аерокосмическата компания, основана от милиардера Джеф Безос, публикува анимация, показваща кацането на нейната „Енергийна кула“ на лунната повърхност и последващото ѝ разполагане. 20-метровият слънчев панел е проектиран да осигурява над 10 киловата енергия на лунна база, разположена близо до южния полюс на Луната. Компанията публикува и видеоклип, показващ реални тестове на процеса на разполагане на системата на Земята.

Според изявление на Blue Origin, модулната архитектура на системата ще даде възможност за изграждането на бъдещи енергийни мрежи на Луната, доставяйки енергия до онези съоръжения, които най-много се нуждаят от нея.

Тази енергийна кула изглежда е подобрена версия на предишна технология, наречена LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), разработена от Honeybee Robotics и представена през 2024 г. Тази компания участва в проект на НАСА, наречен VSAT (Vertical Solar Array Technology), който разработва системи от слънчеви панели, които да осигуряват енергия за бъдеща база на Луната.

Blue Origin вероятно обмисля тази енергийна кула като част от планираната лунна база на НАСА в южния полярен регион на Луната, като част от програмата си Artemis. Понастоящем базата е планирана да заработи през 2032 г.

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Междувременно стана ясно, че британски учени планират да изстрелят микросателита CosmoCube, който е с размерите на малък куфар. Той ще обикаля около Луната от обратната ѝ страна, където ще избегне радиосмущенията на Земята и ще засече най-стария сигнал във Вселената за първи път.

Международен изследователски екип, ръководен от Университета в Кеймбридж, разработва уникален космически кораб CosmoCube, не по-голям от куфар. Основната му цел е да помогне на учените да изследват един от най-слабо проучените периоди в космическата история: приблизително 150-те милиона години тъмнина, предшестващи образуването на първите звезди във Вселената.

Проектът включва изпращането на космически кораб в орбита около Луната. Обратната страна на Луната ще действа като естествен щит, блокирайки мощни радиосмущения, идващи от Земята. В тази изключително тиха среда CosmoCube ще засече много слаб сигнал, оставен от ранната Вселена. Учените го наричат ​​21-сантиметровата линия. Тя идва от водородни атоми, съществували между остатъчното сияние от Големия взрив и Космическата зора, когато е започнал термоядреният синтез в първите звезди. Никой никога не е наблюдавал директно този етап от космическата история.

Сигналът, който CosmoCube ще търси, е възникнал преди повече от 13,5 милиарда години, но засичането му от Земята е изключително трудно. Йоносферата на нашата планета пречи на съответните радиочестоти да достигнат до наземните обсерватории, докато спътниците, FM излъчванията и телекомуникациите създават допълнителни смущения, които биха могли да заглушат слабия космически сигнал. Луната предлага естествено решение: преминавайки зад нея, космическият кораб ще бъде защитен от наземни радиосмущения за приблизително 40 минути по време на всяка двучасова орбита.