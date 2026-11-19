Прашните бури на Марс обхващат цялата планета и прогнозирането им е от решаващо значение за плановете за изграждането на селища на Червената планета в бъдеще.

Мистерията с прашните бури на Марс

На Земята прашните бури винаги са с регионален характер. Но на Марс прашните бури се случват на всеки три до четири години, обхващайки цялата планета. Те дори могат да блокират слънчевата светлина да достигне повърхността на планетата, което е голям проблем за марсоходите и бъдещите човешки селища на Марс. Причините за тези глобални прашни бури дълго време остават загадка. Сега учените са я разрешили. Резултатите от изследването са публикувани в списание Geophysical Research Letters, пише Phys.

На Земята механизмът на прашните бури е добре проучен. Прашна буря не може да възникне без пясък или прах, а съотношението им е от решаващо значение. Пясъкът се определя като частици с диаметър от 2 до 0,06 мм, докато праховите частици са по-малки от 0,05 мм.

Когато започне прашна буря, вятърът кара песъчинките да се търкалят, отскачат и удрят земята при всяко кацане. Този удар освобождава прахови частици, които се улавят от вятъра и се издигат високо в атмосферата. Песъчинките обикновено изминават само няколко метра, докато прахът може да измине стотици или дори хиляди километри. Например, прахът от Сахара може да достигне Северна Европа.

Според учените, механизмът на прашните бури на Марс е подобен. Това беше демонстрирано чрез експеримент в специална камера, където учените пресъздадоха прашна буря на Червената планета. Досега учените не са успели да обяснят какво точно причинява появата на глобални прашни бури.

Те измериха скоростта на вятъра и съотношението пясък към прах, необходими за образуването на глобална прашна буря на Марс. Проучването показа, че всичко е въпрос на баланс между прах и пясък на повърхността на Марс. Ако има твърде много пясък, частиците са твърде тежки и не могат да се издигнат високо в атмосферата. Но без пясък, прашната буря не може да издигне прахови частици във въздуха. Ако има по-малко пясък, глобалната прашна буря няма пречки за образуването си.

Това откритие е изключително важно за прогнозиране на глобални прашни бури, които биха могли да повлияят на работата на марсоходите.

Те се захранват със слънчева енергия и могат да се повредят, защото прахът блокира слънчевата светлина, която не позволява на повърхността на планетата да достигне до нея. Ако можем по-точно да предвидим приближаването на мощни прашни бури, можем да преместим роувърите на по-безопасно място.

Освен това, прашните бури ще представляват сериозна заплаха за бъдещите човешки селища на Марс. Следователно, прогнозирането на прашни бури ще помогне за подобряване на условията на живот на Червената планета.

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