В продължение на повече от четири десетилетия на северния полюс на Сатурн се наблюдава необичаен атмосферен феномен: гигантско струйно течение, образуващо почти перфектен шестоъгълник. Според GameStar, то изглежда толкова неестествено, че породи онлайн теория, че е генерирано изкуствено.

Мистериозният шестоъгълник на Сатурн

Шестоъгълникът е наблюдаван за първи път по време на прелитанията на космическия кораб Вояджър през 1980-1981 г. Тогава обаче са заснети само ръбовете му. Структурата е напълно разкрита от сондата Касини, която изследва Сатурн от 2004 до 2017 г. Поради дългата полярна зима северният полюс остава в тъмнина и подробни изображения са получени едва след настъпването на пролетта през 2009 г.

Както обяснява авторът на публикацията, това е струйно течение – тясна ивица от много бърз вятър. На Сатурн то се движи с приблизително 320–420 км/ч. Необичайната форма се дължи на взаимодействието на големи атмосферни вихри, които компресират потока от различни посоки.

През 2020 г. изследователи от Харвардския университет предложиха обяснение за този механизъм. Те откриха, че големи и малки вихрушки в дълбоката атмосфера образуват уникална среда около струйното течение, карайки го да придобие многоъгълна форма.

Въпреки това, защо тази структура е толкова дълготрайна, остава загадка. „Ураганът на Земята обикновено трае седмица, но това явление продължава от десетилетия, може би дори векове“, казва изследователят Андрю Ингерсол.

Още по-интригуващо откритие се отнася до южния полюс на Сатурн. През септември 2026 г. НАСА потвърди съществуването на атмосферна структура с форма на десетоъгълник там. Първите ѝ признаци бяха открити през 2024 г. от астрономите-аматьори Тревър Бари и Жан-Пол Оже, заедно с изследователя Агустин Санчес-Лавега. Наблюденията през 2025 г. позволиха необичайният контур да бъде по-ясно разграничен.

За разлика от северния шестоъгълник, който е останал стабилен повече от 40 години, южният десетоъгълник изглежда едва сега се формира. „Тази структура е различна – изглежда става все по-изразена“, отбелязва изследователката от НАСА Ейми Саймън.

Учените планират да продължат наблюденията си с помощта на телескопите „Хъбъл“ и „Джеймс Уеб“. Те се надяват да определят защо десетоъгълната структура се е появила едва сега и дали евентуално би могла да стане толкова стабилна, колкото северния си аналог.

Наскоро стана ясно, че астрономите изучават малък обект близо до Земята, чиято орбита има малки отклонения, които не могат да бъдат напълно обяснени само с гравитацията, което предизвика дебат за неговата природа. Учените първоначално предположиха, че това може да е „тъмна комета“, но нови данни показаха, че обектът е твърде топъл, за да задържа лед.

Изненадващо откритие: Бързото въртене на Сатурн променя структурата на неговия магнитен щит