В понеделник ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд с преминаването на студен атмосферен фронт ще се ориентира от северозапад и още ще се усили. Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад и ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

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В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но ще е все още без валежи. Минималните температури ще са още по-ниски, в отделни котловини до минус 6° - минус 7°; максималните няма да се променят съществено. През следващите дни до края на седмицата ще е предимно облачно, в равнините и мъгливо. До събота ще духа до умерен вятър от юг-югоизток и ще се затопли, но в неделя с усилване на вятъра от североизток отново ще застудее. През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Там се повишава вероятността за поледици. През деня валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България. В петък и събота валежите ще са почти повсеместни, предимно от дъжд, в северозападните райони - от дъжд и сняг. През нощта срещу неделя и в неделя с понижението на температурите почти навсякъде в Северна България и по високите полета дъждът ще премине в сняг, а в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието ще продължи да вали дъжд.

Довечера нахлува студен фронт, температурите падат с 15 градуса