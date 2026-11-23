Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Европа да спре да се фокусира върху военната помощ за Украйна. Нито НАТО, нито спечелилите Конгреса демократи обаче не го слушат. Напротив, съюзниците на Украйна и влиятелните американски сенатори вече обмислят редица различни варианти за даване на Киев на влияние в преговорите и съпротива срещу натиска от Тръмп, пише в свой анализ Politico.

Още: Имаше ли Ялта 2 в Шънджън? Говори проф. Владимир Чуков

По този начин водещи законодатели от демократите, подкрепени от едни от най-влиятелните проукраински републиканци, настояват, че ще се опитат да приемат многомилиарден пакет от военна помощ за Украйна още в началото на следващата година. По този начин те на практика предизвикват Тръмп като му казват: „Наложи вето, ако смееш“.

Какво подготвят партньорите на Украйна?

Междувременно европейските страни активно работят чрез съвместни партньорства за снабдяване на Киев с бронирани машини и системи за противовъздушна отбрана. А съюзниците от НАТО призовават Пентагона да даде на Украйна стари изтребители, способни да прехващат руски реактивни дронове.

Още: "Той не е приятел на Великобритания": Британски министър нарече Путин касапин (ВИДЕО)

Демократите, които спечелиха контрол над Конгреса след междинните избори през ноември, ясно заявиха на Международния форум по сигурност в Халифакс този уикенд: ако Тръмп иска да „удуши“ Украйна, първо ще трябва да мине през тях. „Сега имаме много повече инструменти“, каза сенаторът демократ от Вирджиния Тим Кейн, който ръководи двупартийната делегация на Конгреса в Халифакс. „Републиканците се нуждаят от нас, демократите, много повече сега, отколкото през последните две години. И със сигурност няма да им позволим да измъчват съюзника ни от глад. Няма да позволим това да се случи“, подчерта той.

Още: "Моят приятел": Нов красноречив жест на Тръмп към Путин

След скорошна среща с кремълския диктатор Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, Тръмп заяви, че иска да сложи край на войната и дори отбеляза, че има „наистина голям шанс“ за постигане на споразумение.

Помощта за Украйна отново е на дневен ред

Сенатор Кейн, заедно с демократа от Ню Джърси Анди Ким, обявиха, че следващият Конгрес вече подготвя нов пакет от многомилиардна помощ за Украйна. Той ще включва както оръжия, така и хуманитарна помощ.

Планът, както обясни сенатор Ким, е да се събере достатъчно двупартийна подкрепа, за да се принуди Тръмп да наложи вето върху мярката или дори да я отмени. „Нито един сенатор, с когото съм разговарял лично през последните две седмици – както републиканец, така и демократ – не ми е казал, че би се противопоставил на тази мярка“, каза Ким в интервю в кулоарите на форум в Халифакс. „Напълно бихме могли да имаме мнозинство, за да отменим ветото, предвид гласовете, които наскоро получихме в Сената и Камарата на представителите за пакета от санкции срещу Русия“, добави той.

Още: Тръмп се канел да уволни министъра на търговията, той му дарил 25 млн. долара и си решил "проблема"

Пристигналите в Халифакс законодатели обаче не очакват завръщане към ерата на големите пакети помощ за Украйна при президента Байдън. Вместо това, според Кейн, Конгресът в момента активно взаимодейства със съюзниците си – по-специално Полша и Германия – относно съвместни партньорства за доставка на оръжие на Киев. Освен това финансирането за това ще дойде не само от бюджетите, но и от частни инвеститори. „Ще видите значителни инвестиции в Украйна в нашите законопроекти за отбрана и финанси“, подчерта Кейн.

Как се ограничава пространството за маневриране на Тръмп?

Сенаторът от Демократическата партия Крис Кунс, който ще председателства Комисията по външни отношения на Сената, също заяви, че обмисля започването на разследване. Това се отнася до ситуацията, в която Украйна ограничи скоростта на сателитните терминали Starshield, произведени от SpaceX на Илон Мъск, въпреки факта, че те се контролират от Пентагона. Все още никой не е поел отговорност за това решение. Самият Киев отбеляза, че това вече е позволило на руски удари да пробият украинската противовъздушна отбрана.

„Наистина е жалко, че днес имаме президент, който не вижда тази ситуация толкова ясно, колкото самите американци“, каза Кунс. „Путин е напълно непопулярен в Америка. И само един човек сякаш наистина иска да бъде приятел с него“, подчерта той.

Още: Путин се превърна в "послушното кученце" на Си Дзинпин: Резултатите от Шънджън

Сенатор Ким добави, че демократите също така възнамеряват да „стеснят пространството за маневриране“, което досега е позволявало на Тръмп да заобикаля новите санкции и мита на Конгреса срещу Русия. Те също така планират да наложат отделни санкции срещу руския „сенчест флот“ – стари петролни танкери, използвани от Кремъл за заобикаляне на западните забрани за износ.

Освен това, според сенатор Кейн, демократите вече търсят механизми, които ще помогнат да се предотврати забавянето или отмяната от страна на Белия дом на помощта за Украйна, вече одобрена от Конгреса – по-специално в контекста на опитите на Тръмп да сложи край на войната.

Още: Новото мнозинство в САЩ срещу Мъск: Спират милиардите за SpaceX заради Украйна?

„Трябва да обмислим не само как да демонстрираме ангажимента си за ресурси за Украйна, но и как да гарантираме, че Пентагонът не може да саботира всичко това“, заключи Кейн.

Два пътя, по които се движи Европа

Според съобщенията европейските правителства също активно обсъждат с Пентагона доставката на изтребители F-16, които в момента са на въоръжение в Националната гвардия на САЩ, на Украйна. Планирано е те да бъдат използвани специално за прихващане на високоскоростни руски реактивни дронове, според холандския министър на въоръженията, снабдяването и персонала Дерк Босвайк.

Още: Зеленски: Тръмп каза на европейските лидери, че харчат твърде много за войната в Украйна

Докато европейците преговарят с Пентагона и купуват ракети от Lockheed Martin и Raytheon, Холандия едновременно подкрепя инициатива на пет европейски отбранителни компании. Инициативата е за съвместно разработване на ракета-прехващач със среден обсег на балистични ракети.

„От една страна, ние изграждаме собствения си потенциал. А от друга, купуваме това, което вече е на пазара“, обясни Босвийк в интервю. „Трябва да следваме и двата пътя едновременно. Мисля, че след около две години балансът постепенно ще се измести към европейската страна“, добани той.

Още: "Путин да разбере - Кримският мост няма да остане": Зеленски на фона на нова голяма атака в Ленинградска област (ВИДЕО)

Подобни планове обаче все още не са успокоили страховете на Европа. Много хора все още се опасяват, че Русия в крайна сметка може да излезе като голям победител в тази война, отбелязват журналисти. „Постоянно подкрепяхме Украйна и ще продължим да го правим, докато войната продължава“, заяви депутатът от германския Бундестаг Нилс Шмид. „Не искаме Украйна да бъде принудена да се съгласи на споразумение, само защото не разполага с военни ресурси, за да продължи да се бори“, добави той.