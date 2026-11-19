Когато звездите умират, те се увеличават по размер, понякога ставайки стотици пъти по-големи, отколкото са били. При това такива звезди поглъщат всичко в близост до тях. В двойните звездни системи това може да доведе до сливане на умиращата звезда със своята звезда-спътник. Досега астрономите не са виждали подобно събитие директно. Сега, за първи път в историята, учените са видели как една звезда поглъща друга в съседната галактика Андромеда. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature, пише Space.

Откритието на астрономите

Според авторите на изследването е много трудно да се види моментът, в който една звезда поглъща друга, но най-накрая това е постигнато. Астрономите са изследвали червен гигант, наречен WNTR23bzdiq, разположен в галактиката Андромеда на около 2,5 милиона светлинни години от нас. Звездата е около 350 пъти по-голяма от Слънцето и около 7 пъти по-масивна.

Учените забелязали, че звездата е започнала да става по-ярка. Анализът на архивни данни показа, че яркостта на червения гигант постепенно се увеличава от 2018 г. насам.

Астрономите предполагат, че увеличението на яркостта се дължи на факта, че масивната звезда е погълнала по-малкия си спътник. Докато се движи към ядрото на червената звезда, спътникът трябва да е отделил топлина и светлина, което обяснява увеличението на яркостта.

Астрономите са нарекли тази двоична система „Бао“, тъй като събитието на поглъщане е обозначено като AT 2025abao. Поради това червеният гигант е наречен „Голям Бао“, а по-малката звезда е наречена „Малката Бао“.

След това астрономите засекли мощна светлинна светкавица и изхвърляне на материя от червения гигант. Учените стигнали до заключението, че радиацията и изхвърлянето на материя са причинени от сблъсък на звезда-спътник, с маса около 70% от Слънцето, в ядрото на червения гигант.

Учените казват, че са били много изненадани да станат свидетели на подобно събитие. Теорията, че звездите могат да поглъщат своите спътници, съществува отдавна, но сега учените успяха да наблюдават директно процеса за първи път.

Авторите на изследването смятат, че две звезди са се слели в една, но системата е скрита от плътен облак прах, така че все още не е възможно да се види какво точно е останало след сливането.

Съществува и възможността и двете звезди да са оцелели, но сега да обикалят в много по-тясна орбита около общ център на масата.

Сега, след като астрономите откриха първото подобно звездно сливане, те искат да открият още повече подобни събития.

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