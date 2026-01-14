Откриха какво се случва с телата на астронавтите в Космоса

Ново научно проучване за влиянието на космическите полети върху човешкото здраве установи, че позицията и формата на мозъка на астронавтите се променят с течение на времето. Учените анализирали ЯМР изображения на 26 астронавти преди полета и след завръщането им.

Какво се случва с телата на астронавтите в Космоса?

Според Sky News, позовавайки се на проучване в Proceedings of the National Academy of Sciences, след космически полет мозъкът се измества „нагоре и назад в рамките на черепа“, като най-големи промени се наблюдават в сензорните и двигателните области. Според учените „се наблюдават регионални нелинейни странични деформации, които се различават между горните и долните части на мозъка“.

По-конкретно, изследователите анализирали ЯМР изображения на 26 астронавти преди и след завръщането им от космоса. Получените данни били сравнени с изображения на 24 цивилни участници на Земята, които били поставени на продължителна почивка с глава надолу – модел, симулиращ ефектите на микрогравитацията.

Промени във формата и позицията на мозъка са регистрирани и при цивилни участници, но при астронавтите изместването нагоре е значително по-изразено.

„Последиците от тези измествания и деформации на мозъка, свързани с космически полети, върху човешкото здраве и работоспособност изискват допълнителни изследвания, за да се проправи пътят за по-безопасно изследване на космоса“, отбелязаха учените.

Макар повечето деформации да изчезват в рамките на шест месеца след полета, някои промени остават.

Съавторът на изследването Рейчъл Сайдлър, професор в катедрата по приложна физиология и кинезиология в Университета на Флорида, подчерта, че „е необходимо да се разберат тези промени и тяхното въздействие, за да се гарантира безопасността и здравето на астронавтите и да се поддържа дългосрочната им работоспособност“.

Говорейки за ролята на продължителността на престоя в космоса, Зайдлер отбеляза, че този фактор е ключов: „Най-големите промени са наблюдавани при тези, които са прекарали една година в космоса. Тези, които са летели само две седмици, също са преживели промени, но те са били по-слабо изразени – продължителността на престоя играе решаваща роля.“

