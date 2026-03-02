"Тъмен Ад" може да унищожи ядрото на Земята

Частиците на тъмната материя могат да се натрупат в ядрото на Земята и чрез отделяне на топлина да го разтопят напълно. Високата температура в центъра на нашата планета обикновено се обяснява с радиоактивен разпад, а не с процеса на разрушаване на материята и антиматерията. До това заключение стигнаха учени от Вашингтонския университет в Сейнт Луис в проучване, публикувано в списание Physical Review D, пише IFLScience.

Материята, която може да унищожи ядрото на Земята

Физиците са предположили, че частици и античастици на тъмната материя, за която се смята, че съставлява повече от 80% от масата на Вселената, би трябвало да се срещат в ядрото на Земята. Когато взаимодействат, те анихилират, освобождавайки енергия, която вероятно в крайна сметка ще се превърне в топлина.

Според теоретичните изчисления на учените, ако се освободи достатъчно топлина, температурата може да бъде достатъчно висока, за да преодолее налягането в центъра на Земята и да разтопи част от ядрото.

Учените метафорично нарекли този възможен ефект „тъмен ад“. Те изчислили, че максималният размер на потенциално течната зона е около 400 километра в радиус, а съответната максимална топлинна мощност е около 20 теравата. Известно е, че вътрешното ядро ​​на Земята е твърдо и размерът му се оценява на приблизително 2500 км.

Центърът на Земята със сигурност е много горещ, но това обикновено се приписва на радиоактивния разпад на елементи като уран и торий, а не на процеса на разпадане на материята и антиматерията. Изследването на учените се основава на определени характеристики на тъмната материя, които може да са неверни.

В частност, ако, както е при обикновената материя, има много повече тъмна материя от тъмна антиматерия, скоростта на анихилация на частиците ще бъде ниска и следователно ще се освободи малко енергия.

Физиците също така подчертават, че ако по-голямата част от енергията, освободена по време на сблъсъка на материя и антиматерия, се прояви под формата на неутрино, тогава топлинният ефект ще бъде много по-слаб и по-труден за откриване.

