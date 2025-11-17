Учени разгадаха 70-годишна мистерия за космическите лъчи

Китайски учени откриха, че микроквазарите – системи, състоящи се от черна дупка и звезда спътник – действат като мощни ускорители на частици и могат да играят ключова роля в генерирането на високоенергийни космически лъчи в Млечния път, предаде агенция Синхуа. Резултатите от новото изследване бяха публикувани в специализираното издание National Science Review and Science Bulletin в неделя.

"Проучванията не само разкриват ключовите механизми зад произхода на космическите лъчи, но и подобряват разбирането ни за екстремните физически процеси в системите с черни дупки", каза Цао Чжън, главен изследовател от проекта и академик от Китайската академия на науките (CAS), цитиран от Синхуа.

Повече за откритието

Изследователи от Института по физика на високите енергии към Китайската академия на науките в сътрудничество с учени в Европа са наблюдавали гама-лъчение с ултрависоката енергия от пет микроквазара. По-конкретно анализът на тази космическа система разкрива, че енергията на нейните протони надвишава 1 PeV (петаелектронволт), а излъчваната мощност в секунда е еквивалентна на експлозията на 400 трилиона водородни бомби. Изследователите са установили, че вероятни източници на това до този момент необяснено гама-лъчение са микроквазарите, които се образуват, когато черните дупки консумират материя от звезди спътници и излъчват т.нар. релативистични струи.

Снимка: iStock

Произходът на космическите лъчи е един от най-важните гранични въпроси в съвременната астрофизика. Както отбелязва агенцията, това откритие бележи значителен напредък в разрешаването на дългогодишната мистерия за произхода на така нареченото "коляно" в енергийния спектър на космическите лъчи. Названието идва от характерното отклонение в графиката на енергийния спектър, което прилича на колянна става. Научната общност нямаше отговор на загадката в продължение на близо 70 години, допълва още Синхуа, пише БТА.