Магнитни бури през седмицата 2-8 март 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 2 до 8 март 2026 г. няма да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 2 март ще бъде от степен 3, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е също 3.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 2 март 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3. Това не е повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания. Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 02.03.26 - 08.03.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 2 март стойността на Кр индекса ще е - 3, на 3 март - 4, а през останалите дни между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Mar 02 - 3

2026 Mar 03 - 4

2026 Mar 04 - 3

2026 Mar 05 - 2

2026 Mar 06 - 3

2026 Mar 07 - 2

2026 Mar 08 - 3

