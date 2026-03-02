Експерт: Земята е на ръба на геомагнитен катаклизъм, който може да унищожи 90% от човечеството

Експертът по космическо време и основател на Space Weather News Бен Дейвидсън гневно заяви, че Земята може да е на ръба на катастрофален геомагнитен катаклизъм , който може да унищожи до 90 процента от човечеството. Той вярва, че бързото изместване на магнитните полюси, вероятно причинено от слънчева „микронова“, може да предизвика цунами, климатичен хаос и масови измирания. За това пише „Дейли Мейл“ .

Дейвидсън каза, че макар неговата теория за слънчевата „микронова“ да няма подкрепа в масовата наука, той настоява, че геомагнитният цикъл, който е в основата ѝ, е „неопровержима“ наука. Експертът казва, че този цикъл се случва приблизително на всеки 6000 години, като по-сериозни събития се случват на всеки 12 000 години.

Магнитното поле на Земята, което ни предпазва от слънчевата и космическата радиация, е отслабнало с 15% от 19-ти век насам. Това прави планетата уязвима за разрушителни слънчеви бури. Бен Дейвидсън отбелязва, че Северният и Южният магнитни полюси се приближават един към друг към Бенгалския залив, а полярните сияния, които преди са били рядкост в ниските географски ширини, се появяват по-често, което сигнализира за отслабване на защитния щит.

„Очакваме да видим всичко, което се случва сега, и това потвърждава: ние не просто се приближаваме към това събитие, то вече се случва и това е сериозна заплаха“, каза Дейвидсън. Той твърди, че планетата вече е „закъсняла“ за катастрофа, която може да потопи човечеството в нови „тъмни векове“, и че това може да се случи в рамките на 10-25 години.

Исторически събития и съвременни последици

Опустошителното слънчево събитие звучи като научна фантастика, но Земята преживя такава буря през 1859 г., известна като събитието Карингтън. Това беше най-мощната геомагнитна буря, регистрирана някога, която изключи телеграфните системи по целия свят. Днес слънчева буря с такъв магнитуд би извадила от строя електропреносните мрежи, би нарушила водоснабдителните системи, GPS навигацията, селското стопанство и службите за спешна помощ.

„След три дни няма да има гориво на бензиностанцията. Няма да има храна в магазините“, предупреди Дейвидсън, позовавайки се на прогнозите на правителството на САЩ за 90% загуба на населението в рамките на месеци поради социален колапс.

Причини за отслабване на полето и „ефект на екраниране“

Експертът отдава отслабването на магнитното поле на естествени промени в потоците от разтопено желязо във външното ядро ​​на Земята. Тези потоци са нестабилни, което води до отслабване на полето и дрейф на полюсите. Той отбеляза, че тези промени отразяват минали геомагнитни отклонения.

„Магнитното поле се променя, полюсите се движат, магнитното поле отслабва“, каза той, добавяйки, че тези промени са подобни на временните промени на полюсите, регистрирани в древната керамика.

„Ефектът от изключването на защитните екрани“, каза той, се отразява в увеличаването на полярните сияния. Дейвидсън добави, че слънцето сега отделя много по-малко енергия, за да причини полярни сияния на ниски географски ширини, отколкото в миналото, което позволява на вредната радиация да повлияе на климата и екосистемите.

„Всичко, което очакваме да видим, сега се случва, потвърждавайки, че не просто очакваме това събитие, то вече се случва и е сериозна заплаха, с която почти никой не се занимава“, заключи експертът.

