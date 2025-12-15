Спорт:

Вече и в Иран: Путин търси пушечно месо с обещания за много пари, над 18 000 чужденци са се "вързали"

15 декември 2025, 07:02 часа 251 прочитания 0 коментара
Вече и в Иран: Путин търси пушечно месо с обещания за много пари, над 18 000 чужденци са се "вързали"

Русия е започнала активна кампания в Иран за привличане на наемници за армията си, която продължава да се бие почти 4 години в Украйна, след като трябваше да я прегази за 3 дни. Данни за това представи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна - Още: Киев за 3 дни и най-бързият блицкриг в историята: Мокрите сънища на Русия преди година

"В редица ирански градове масово се появиха листовки с предложение за присъединяване към руската армия срещу пари - 20 000 долара "авансово" и приблизително 2000 долара на месец. Рекламите водят към канал в Телеграм, създаден през ноември 2025 г., където набирането се извършва на няколко езика", посочват от Центъра за борба с дезинформацията. И добавят, че са успели под прикритие да говорят с вербовчика - той директно заявил, че кампанията се координира от руската страна на територията на Иран.

Още: В Донецк вдигнаха паметник на бил се и умрял за Путин син на зам.-директор на ЦРУ

"Въпреки опитите на руското посолство в Иран да отрече участие, това е типичен елемент от руската систематична мрежа за набиране на наемници, която от много години търси наемници в бедни и обхванати от кризи страни. Иран е една от най-уязвимите цели поради икономическата ситуация, високата безработица и големия брой афганистански бежанци, които често стават мишени на подобни схеми", добавят от Центъра за борба с дезинформацията в Украйна.

Набирането на войници в Иран не е изолиран епизод, а част от по-широка стратегия на Руската федерация за компенсиране на огромните загуби в жива сила в Украйна и подготовка за нови офанзивни действия. Според разузнавателни оценки, Русия вече е наела най-малко 18 000 чужденци от 128 държави, често чрез измама, натиск или финансова експлоатация, добавя украинският център.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Дъщерята на експрезидент на ЮАР е опозорена след данни, че е вербувала войници за Путин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия Иран руска армия наемници чуждестранни наемници война Украйна
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес