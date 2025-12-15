Вече и в Иран: Путин търси пушечно месо с обещания за много пари, над 18 000 чужденци са се "вързали"

Русия е започнала активна кампания в Иран за привличане на наемници за армията си, която продължава да се бие почти 4 години в Украйна, след като трябваше да я прегази за 3 дни. Данни за това представи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна - Още: Киев за 3 дни и най-бързият блицкриг в историята: Мокрите сънища на Русия преди година

"В редица ирански градове масово се появиха листовки с предложение за присъединяване към руската армия срещу пари - 20 000 долара "авансово" и приблизително 2000 долара на месец. Рекламите водят към канал в Телеграм, създаден през ноември 2025 г., където набирането се извършва на няколко езика", посочват от Центъра за борба с дезинформацията. И добавят, че са успели под прикритие да говорят с вербовчика - той директно заявил, че кампанията се координира от руската страна на територията на Иран.

"Въпреки опитите на руското посолство в Иран да отрече участие, това е типичен елемент от руската систематична мрежа за набиране на наемници, която от много години търси наемници в бедни и обхванати от кризи страни. Иран е една от най-уязвимите цели поради икономическата ситуация, високата безработица и големия брой афганистански бежанци, които често стават мишени на подобни схеми", добавят от Центъра за борба с дезинформацията в Украйна.

Набирането на войници в Иран не е изолиран епизод, а част от по-широка стратегия на Руската федерация за компенсиране на огромните загуби в жива сила в Украйна и подготовка за нови офанзивни действия. Според разузнавателни оценки, Русия вече е наела най-малко 18 000 чужденци от 128 държави, често чрез измама, натиск или финансова експлоатация, добавя украинският център.

