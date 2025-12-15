257 дрона за 15 часа: Без ток и парно в Белгород, без вода в Каменск, Москва под тревога (ВИДЕО)

Сериозна порция от атаки с дронове срещу обекти в Русия беляза и тази нощ, но тя започна още в късния следобед на 14 декември. В две свои сводки снощи, руското военно министерство съобщи първо за 56 свалени дрона над руска територия в периода 16:00 – 20:00 часа на 14 декември и още 71 в периода 20:00 часа до 23:00 часа на 14 декември. В първия случай най-много дронове са свалени над Белгородска област – 24, още 17 над Брянска област, 5 – над Тулска област, има свалени и по 2 дрона в Калужка и Московска област, като Калужка всъщност е подстъп към Москва. Във втория случай цели 52 дрона са били свалени в Ростовска област, още 10 – в Брянска, 3 над Белгородска област.

Но в периода 23:00 часа на 14 декември до 7:00 часа на 15 декември, руското военно министерство информира за цели 130 свалени дрона. 38 са свалени над Астраханска област, по 25 над Брянска област и Московския регион, по 8 над Белгородска, Ростовска и Калужка област, 6 – над Тулска област, 4 – над Калмикия, по 3 – над Курска и Орловска област, по 1 – над Рязанска област и Каспийско море.

Руското местно издание "Пепел" съобщава, че отново е поразен ТЕЦ "Луч", който осигурява ток и топлина на Белгород. По непотвърдени данни обаче в случая става въпрос за ракетна атака – със система за залпов огън HIMARS.

Night-time strikes were reported in Belgorod, Russia. Russian channels say the Luch thermal power plant was hit in a missile attack. Unconfirmed reports suggest HIMARS was used - something seen relatively rarely. pic.twitter.com/m6FVEx261w — WarTranslated (@wartranslated) December 14, 2025

Според първа информация на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков, "обстрелът е причинил значителни щети на комуналната инфраструктура". Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA е направил геолокализация на кадрите на "Пепел" и потвърждава, че ТЕЦ-ът е ударен. Той представлява газова турбинна когенерация, работи основно на газ. Централата доставя ток и топла вода на част от микрорайон "Харковска гора" и други райони на Белгород.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар информира в канала си в Телеграм, че е имало 12 общини в областта, които са се превърнали в цел на дронове през изминалата нощ. Той изброява щети по жилищни сгради и автомобили, като признава и за повреден електропровод, заради който е спряна водата в Каменска община – квартал „Заводски“ на Каменск-Шахтински, град с над 95 000 души население, е без вода, както и няколко села. Тепърва аварийните служби щели да отстраняват щетите:

За общо 15 свалени дрона тази нощ – горе-долу в периода между 23:00 часа на 14 декември и 04:00 часа на 15 декември – съобщава кметът на Москва Сергей Собянин в канала си в Телеграм. Появиха се видеокадри от работа на ПВО, взривове и гърмежи от района на град Кашира, Московска област.

Ukrainian drone activity in the Moscow region is reported. The work of Russian air defense is also noted. pic.twitter.com/3T93OqVbCn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2025

Работа на ПВО е регистрирана и в Астраханска област, на около 900 километра от границата с Украйна. Местният губернатор Игор Бабушкин засега не е коментирал. При предишни атаки в тази област цел е бил Астраханският газопреработвателен завод.

Продължение

В нощта на 13-ти срещу 14-ти декември, украинският генщаб отчете поредни успешни въздушни удари срещу руската рафинерия "Афипски" в Краснодарски край и петролното депо "Урюпинская" във Волгоградска област. "Афипски" е с капацитет 6,25 милиона тона петрол годишно, като произвежда бензин, дизел и самолетно гориво.

Удари бяха нанесени също по военни цели в окупираните територии на Украйна. Унищожени са станция за електронно заглушаване "Волна-2", два командни пункта на 76-та десантно-щурмова дивизия, РЛС станция "Имбир" и друга станция за електронно заглушаване в окупираната част на Донецка област. Поразени са още зенитно-ракетен комплекс Тор-М2 и пункт за безпилотни системи във временно окупираната част на Запорожка област, според изявлението на украинския генщаб. В Крим са ударени две бази за гориво-смазочни материали, радарни системи "Каста-2Е2" и 96Л6Е, описван като ключов елемент на руската мрежа за противовъздушна отбрана с голям обсег, включваща зенитно-ракетни комплекси С-300 и С-400.

Същевременно, Силите за специални операции на Украйна съобщиха и, че през уикенда са нанесли удари по влак с гориво-смазочни товари в окупираната от Русия част на Украйна:

Появиха се и кадри, показващи вътрешността на товарния кораб M/V CENK T под турски флаг, който в петък, 12 декември, беше поразен от руски дрон камикадзе "Геран-2" ("Шахед") на пристанище Черноморск в Одеса. Това беше потвърдено в изявление, публикувано от неговия оператор Cenk Denizcilik. Говорителят на военноморските сили на Украйна заяви пред "Ройтерс", че са били повредени общо три кораба и всичките са били собственост на Турция. Говорителят обаче не предостави допълнителни подробности. По-късно излезе информация, че два от тях са превозвали мандарини и домати:

