Облекчение за трафика: Пускат нов участък от бул. "Рожен"

Отваря се за движение новоизграденият участък от бул. "Рожен", съобщиха от пресцентъра на Столична община. От 4:30 часа се въвежда постоянна организация на движението на градския транспорт във връзка с пускането на новоизградения участък от булеварда.

След ремонта

На 26 ноември зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов съобщи, че се полага последният пласт асфалт по булеварда и предстоят 72-часови тестове на новото трамвайно трасе.

След ремонта е изграден нов участък от булеварда с две платна, всяко с по две ленти за движение, както и локални платна, обслужващи индустриалните предприятия и жилищните зони с достатъчен габарит и обособени места за паркиране, както и ново осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура.



Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към системата по бул. „Рожен“. Има и ново енергоспестяващо осветление, обясниха от Общината.

Инвестицията в разширението на бул. „Рожен“ е в размер на 49,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община.