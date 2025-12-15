"Златният" ден, в който България завоюва три олимпийски титли

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Датата 24 септември ще се помни винаги като една от най-успешните и скандалните в историята на българския спорт. На този ден родните спортисти завоюват три олимпийски титли на Игрите в Сеул 1988, докато щангистите ни са уличени в употребата на допинг. Въпреки този скандал, това са най-успешните олимпийски игри за страната ни. В корейската столица България завоюва общо 35 медала, от които 10 са златни. Това е и най-доброто ни постижение по първи места в рамките на един форум. Единствено в Москва 1980 родните атлети печелят повече медали - 41, но с 8 златни отличия. Точно една седмица след началото на Игрите българският химн прозвучава три пъти в корейската столица. Трима българи стават олимпийски шампиони в своите спортове.

24 септември - денят на българите в Сеул

Христо Марков се превръща в първия и единствен до момента олимпийски шампион при мъжете в леката атлетика. Той пристига в Сеул като фаворит за титлата на сектора за троен скок, след като е завоювал европейската и световната титла. Точно тогава обаче е силно притеснен от здравословен проблем. Целите му стъпала и длани са покрити с екзема, която затруднява скоковете му. Въпреки това Марков успява да премине през квалификациите без проблем - той покрива норматива с 16.91 метра във втория си опит. Денят на финала обаче не започва по план.

В същата сутрин в Сеул става ясно за допинг случая с българските щангисти и напрежението в родния щаб е огромно. Марков и треньорът му Чавдар Чендов успяват да се измъкнат по-рано към стадиона, за да се отърват от хаоса. Финалът на троен скок започва ударно. Още в първия си опит първият състезател - руснакът Александър Коваленко прави шампионски скок – 17.42 метра с нов олимпийски рекорд. Вдъхновен от видяното, след него в сектора за своя първи опит излиза Христо Марков. Преди да се засили към трапа, на пътеката каца бял гълъб. Той стои няколко секунди и отлита. Това сякаш предвестява великия момент, който предстои. Само три минути след Коваленко, Марков подобрява новия олимпийски рекорд. Той се приземява на 17.61 метра, което е напълно достатъчно за титлата. Така българинът печели единственото липсващо злато в колекцията си още в първия опит.

Вторият медал за България дойде от залата по гимнастика

Междувременно по-късно в залата по спортна гимнастика идва следващият повод за радост на България. 19-годишният Любомир Герасков става олимпийски шампион в дисциплината кон с гривни. Макар да няма бели гълъби, неговият медал също идва по необикновен начин. Родният гимнастика трябва да излезе на подиума осми, но грешка в съдийските протоколи разбърква подготовката му. Докато чака реда си, Герасков вижда, че трябва да излезе шести. Така с 30 секунди да се подготви, той успява да се събере и да покаже най-доброто от себе си. За щастие, това се оказва достатъчно за максимална оценка от 10.00 точни и златния медал. Интересното е, че още двама състезатели също са оценени с най-високата оценка. Така в крайна сметка има трима олимпийски шампиони в дисциплината - Любомир Герасков, Дмитрий Билозерчев от СССР и унгарецът Жолт Боркай.

10/10 за трета титла на България

В същия ден Таню Киряков триумфира с титлата на стрелба с въздушен пистолет от 10 метра дистанция. Шест дни по-рано българинът дебютира на олимпийската сцена, но на 50 м. Там той остава на една точка от медалите. Шест дни по-късно обаче дистанцията е по-къса, а резултатът - велик. Киряков се класира на големия финал с трети резултат, на 5 точки от лидера Ерик Булджунг от САЩ, който изравнява световния рекорд. Във финалната осмица обаче Таню е безгрешен и постига 102.9 точки, като престижната граница от 100 точки е премината само от него, китаеца Ксю Хайфенг и Игор Басински (СССР). В крайна сметка се оказва, че с Киряков и американецът имат абсолютно равен общ сбор - 687.9 точки. Българинът обаче става шампион златото с по-точните си изстрели във финала.

На 2 сантиметра от историята

Така завършва най-успешният ден на България на Олимпийските игри в Сеул и може би цялата история. Но, както бе спомената, родните атлети са във вихъра си в корейската столица. Така шест дни по-късно страната ни е напът да повтори този хеттрик от златни медали. На 30 септември Йорданка Донкова (100 метра препятствия) и Ваня Гешева (едноместен каяк) печелят титли в своите дисциплини, но два сантиметра разделят Стефка Костадинова от златото и от това да завърши хеттрика от титли, но при дамите.

Автор: Дария Александрова

