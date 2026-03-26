24 задържани за купуване на гласове в София. Сред тях ли е Киро Японеца?

24 лица, за които съществуват данни, че се занимават с престъпления от всякакъв род, включително и с изборна търговия, са задържани при акция на СДВР, Жандармерия и ГДБОП.

Образувани са 12 бързи досъдебни производства, съобщи днес шефът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов, цитиран от БГНЕС.

Открити са пликове с разпределени суми от по 50 евро и 100 евро, за които се предполага, че са за купуване на гласове.

Още: Киро Японеца за акцията в дома му: Отказах да купувам гласове за две големи партии, мутри искат да ме убият (ВИДЕО)

Проверени са множество бързи кредити, заложни къщи.

От столичния квартал „Факултета“ комисар Николов информира, че сред задържаните и сред проверените има имена, които са задържани в предходни акции на СДВР.

Във връзка с информация, че в полезрението на проверяващите е попаднал и ромският бос Кирил Киров, по прякор Киро Японеца, комисар Николов съобщи, че около 15.00 часа в сряда е извършена проверка във финансова къща, близо до адреса на Японеца.

Още: Полиция влезе в дома на Киро Японеца

Акцията не е насочена към него, така че да не се чувства специален, заяви шефът на СДВР.

Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на проверената финансова къща, добави Николов и съобщи, че Японеца не е сред задържаните.

Още: Мейл от името на Киро Японеца до медиите: Има атака срещу мен и бизнеса ми