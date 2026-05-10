ОАЕ започна мащабно експулсиране на пакистанци заради Иран

Пакистан се опитва да допринесе за прекратяването на войната в Иран, но тези усилия сега създават проблеми с един от дългогодишните му партньори – Обединените арабски емирства. Богатата държава от Персийския залив започна мащабно експулсиране на пакистански работници, което заплашва да прекъсне жизненоважен източник на работни места за Пакистан, пише "The New York Times".

Изглежда, че Обединените арабски емирства са недоволни от факта, че Пакистан не е осъдил по-категорично иранските удари срещу тях, докато се опитва да посредничи за сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран. Емирствата поеха основния удар от тези атаки и бяха засегнати от хиляди ирански ракети и удари с дронове.

Масова депортация

"The New York Times" интервюира повече от 20 пакистански шиити, които са работили в Емирствата като служители на емирски компании. Всички заявяват, че са били внезапно арестувани, задържани и депортирани през изминалия месец. Осем души с бизнес в Емирствата заявяват, че техните пакистански служители са били депортирани през последните седмици.

Шиитските религиозни лидери в Пакистан оценяват, че от средата на април от ОАЕ са депортирани хиляди пакистански шиити. 35-те милиона шиити в Пакистан, които имат дълбоки духовни връзки с Иран, често са били обект на сектантско насилие в Пакистан, където мнозинството от населението са сунитски мюсюлмани. Причините за експулсирането остават неясни, като и двете страни твърдят, че връзките им са силни.

Пакистанското външно министерство отрече да е имало масово депортиране на пакистански граждани. Говорителят на министерството Тахир Андраби заяви, че са експулсирани пакистанци, които са извършили престъпления в ОАЕ.

"Пакистан се впусна в тази инициатива без достатъчна координация с ОАЕ", заяви Надим Котейч, коментатор от ОАЕ с ливански произход, който е близо до правителството. Миналия месец ОАЕ оттегли заем от 3,5 милиарда долара към Пакистан — почти една пета от валутните резерви на Пакистан. Саудитска Арабия се намеси и предложи депозит от 3 милиарда долара, за да подкрепи валутните резерви на Пакистан. "ОАЕ бяха шокирани, че Пакистан не ги подкрепи срещу Иран, а Пакистан беше шокиран, че ОАЕ бяха шокирани", заяви Хусейн Хакани, бивш пакистански дипломат и старши научен сътрудник в Дипломатическата академия "Анвар Гаргаш" в Абу Даби.

Пакистанските работници в капан

В Обединените арабски емирства живеят над два милиона пакистанци, които миналата година са изпратили над 8 милиарда долара под формата на парични преводи. "За Пакистан е важно да поддържа добри отношения с Обединените арабски емирства", заяви Мифтах Исмаил, бивш пакистански министър на финансите. "И в същото време не знам какъв друг път би могъл да избере Пакистан във войната."

Пакистанските работници в ОАЕ изглежда са се озовали в капан: лидерите на общността казват, че мъжете са били изпратени у дома без вещите си и без официално обяснение, пише "The New York Times". Надим Афзал Чан, бивш депутат, заяви, че поне 100 работници в неговия район в провинция Пенджаб, повечето от които шиити, са били депортирани през последните седмици.

В група от предимно шиитски села в северозападен Пакистан през последните няколко седмици са се завърнали близо 900 мъже, заявиха лидери на общността. Мохамад Амин Шахеди, духовник от Исламабад, който оглавява шиитска политическа организация, заяви, че организацията му е регистрирала 5000 депортирани семейства.

"В Персийския залив съществува схващането, че всеки шиит подкрепя Иран", каза г-н Шахеди. "Но е безсмислено да се иска от пакистанското правителство да разговаря с ОАЕ, като се има предвид колко лоши са отношенията."

Логистика на депортирането

Г-н Шахеди и други заявиха, че депортациите са започнали, след като на 8 април пакистанските лидери помогнаха за постигането на примирие между САЩ и Иран. Неизвестен брой пакистански работници също са напуснали ОАЕ, след като са загубили работата си заради войната. 25-годишният Али Хамза, администратор по сигурността в голяма логистична компания в ОАЕ, заявява че на 13 април е бил задържан в офиса си от полицай в цивилни дрехи и откаран в центъра за задържане Ал Авир. Той каза, че е бил депортиран в Пакистан на 21 април.

Десетина пакистанци, интервюирани от "The New York Times", описват подобни преживявания и са поискали да останат анонимни, защото се надяват да си възвърнат парите и имуществото, оставени в ОАЕ, или се надяват да се върнат. Всички те заявяват, че са били отведени или са получили обаждане от Криминалния разследващ отдел, правоохранителна агенция на ОАЕ. Те прекарват дни в ареста, без да им бъде съобщено защо са арестувани. И са депортирани, след като пакистанските консулски служители в ОАЕ са издали спешен пътнически документ, известен като "outpass".

Депортациите, описани от пакистанските работници, напомнят историите на някои иранци в Обединените арабски емирства, които заявиха, че визите им са били отнети и лоялността им е била поставена под съмнение, въпреки дългогодишните културни и икономически връзки между двете страни.

Сектантската реторика

Войната подхрани сектантската реторика в някои страни от Персийския залив, които обвиниха част от собствените си граждани — предимно шиити — в предаване на информация на Иран и неговите съюзници. След като Иран започна да изстрелва хиляди ракети и дронове срещу ОАЕ, из цял Дубай се появиха билбордове с надпис "Всички ние сме емиратци". Но този патриотизъм се превърна в изключваща форма на национализъм, която поставя под съмнение лоялността както на чуждестранните жители, така и на гражданите. Други групи шиитски жители в ОАЕ, като иракчани и ливанци, изглежда не са били подложени на подобни депортации, което предполага, че напрегнатите политически отношения на правителството на ОАЕ с Пакистан може би имат повече общо с позицията на Пакистан във войната, отколкото със сектантството.

Пакистан също рискува да се окаже в центъра на разрива между ОАЕ и Саудитска Арабия, който се задълбочи през последните месеци по редица въпроси, включително подкрепата за противоположни страни в регионални войни. Пакистан и Саудитска Арабия подписаха миналата година споразумение за отбрана, в което се посочва, че всяка атака срещу едната страна ще се счита за агресия срещу другата.

"Обединените арабски емирства са недоволни от продължаващите топли връзки на Пакистан със Саудитска Арабия и от стъпките, които Пакистан е предприел, за да се позиционира по-близо до Иран", заяви Майкъл Кугелман, старши научен сътрудник за Южна Азия в Атлантическия съвет, изследователски институт със седалище във Вашингтон.