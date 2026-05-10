Сметките на Китай за инвазия се промениха: Пекин вече вярва, че САЩ ще изоставят Тайван

Изтощителната война в Иран е изчерпала американската огнева мощ до такава степен, че китайски анализатори вече открито поставят под съмнение способността на Вашингтон да защити Тайван. Тази промяна в равновесието заплашва да подкопае лостовете на Доналд Тръмп по време на важната среща на върха в Пекин следващата седмица с китайския президент Си Дзинпин. Откакто войната започна в края на февруари, Съединените щати са изразходвали около половината от своите крилати ракети с голям обсег и са изстреляли приблизително 10 пъти повече крилати ракети „Томахоук“, отколкото купуват понастоящем всяка година, гласят вътрешни оценки на Министерството на отбраната на Щатите и на представители на Конгреса, цитирани от The New York Times.

За някои китайски военни и геополитически анализатори войната не само е изчерпала запасите от боеприпаси на САЩ, но и е разбила аурата на американското господство. Те твърдят, че тя е разкрила сериозен недостатък в американската военна стратегия - неспособността ѝ да произвежда оръжия достатъчно бързо, за да попълни арсенала си в продължителен и интензивен конфликт.

Това изчерпване „значително е намалило способността на американската армия да прояви своята бойна мощ, разкривайки недостатъците на нейната глобална военна хегемония“, заяви Юе Ган, полковник в оставка от Народната освободителна армия на Китай (НОАК).

Още: Опозицията в Тайван скочи срещу независимостта пред Си Дзинпин, Китай ще осуетява отбраната на острова

Такива аргументи подхранват тезата сред китайските коментатори с войнствени нагласи, а вероятно и в правителството, че американските сили вече не биха могли ефективно да защитят Тайван, ако САЩ и Китай някога влязат във война за този самоуправляващ се остров. Логиката на китайските националисти е, че тъй като САЩ не успяха да постигнат бърза победа срещу Иран – т.е. срещу регионална военна сила, то най-вероятно биха имали още по-малък успех срещу Китай, който анализаторите разглеждат като равностоен конкурент на Вашингтон.

От тази гледна точка, безизходицата на САЩ с Иран отслабва позицията на Тръмп преди преговорите със Си.

Снимка: Getty Images

Тръмп в по-слаба позиция пред Си: за какво ще се надцакват двете страни?

„Тръмп първоначално възнамеряваше да посети Китай с аурата на бърз победител, като използва позицията си, за да увеличи натиска върху Китай“, каза Юе. „Сега обаче, с конфликта в безизходица и военната кампания в застой, той се намира в трудна позиция". Тръмп "няма да може да прояви същата арогантност", смята военният.

Още: Не им пука от санкциите на САЩ: Китай помага с дроновете на Русия и Иран

Очаква се Тръмп да потърси споразумения със Си, които да помогнат за намаляване на търговския дефицит на САЩ с Китай. Това може да включва обещания от страна на Пекин да закупи повече американска соя и самолети „Боинг“. Тръмп също така ще окаже натиск върху Си по повод продължаващите покупки на ирански петрол от страна на Китай, заяви в сряда пред Bloomberg TV Джеймисън Гриър, търговският представител на САЩ.

От своя страна, Китай иска да стабилизира отношенията си с администрацията на Тръмп и да удължи търговското примирие, за да се съсредоточи върху съживяването на икономиката си и развитието на собствени технологии.

Тайван е горещата тема

Пекин иска администрацията на Тръмп да намали подкрепата си за Тайван. През февруари Си предупреди американския лидер, че Китай „никога няма да допусне Тайван да се отдели от Китай“, като го призова да подходи с „предпазливост“ към продажбите на оръжие от САЩ за острова. След това администрацията на Тръмп отложи обявяването на пакет от оръжейни сделки с Тайпе, за да не разгневи китайския президент.

Още: Безпокойство във Вашингтон: Ще може ли да защитават Тайван

Върховният дипломат на Китай - Ван И - намекна, че Пекин може да търси някакъв пробив. По време на телефонен разговор миналия месец с държавния секретар Марко Рубио той призова Китай и САЩ да „отворят ново пространство“ по въпроса за Тайван, макар че не влезе в подробности.

Демократично самоуправляващият се Тайван претендира за своята независимост от средата на 20. век, когато комунистите на Мао Дзъдун свалят последната императорска династия със Синхайската революция, а силите на "Гуоминдан" на Чан Кайшъ бягат на острова. Пекин обаче твърди, че Тайван е част от континентален Китай, и дълго време оказва силен натиск за т.нар. "обединение". В последните години ученията на китайската армия със стрелба в Тайванския проток са нещо съвсем обичайно, а излизащите в публичното пространство предполагаеми планове на президента Си Дзинпин за инвазия само подклаждат още повече напрежението.

Снимка: Getty Images

Китай вижда намаляваща сила в САЩ

Преди срещата на върха Китай-САЩ и двете страни се опитаха да поддържат спокойствие и неутрална позиция. Китай се придържаше към предпазлива линия при обсъждането на американско-израелската война срещу Иран. Най-близкото, до което Си стигна в критиките си към Тръмп, без да го назовава по име, беше да осъди нарушаването на международното право като „връщане към закона на джунглата“.

Още: Щурмоваци се учат на война с дронове: Китайската армия явно се готви усилено за Тайван (ВИДЕО)

Усилията му да се държи прилично засега биха могли да обяснят защо китайските държавни медии са били предпазливи в коментарите си относно военните уязвимости на Америка в резултат на войната в Иран. В докладите и коментарите се отбелязва изчерпването на ракетите и пренасочването на американските ресурси, но като цяло се избягва да се представя войната като стратегически изгодна за Китай, заяви Манодж Кевалрамани, ръководител на отдела за Индо-Тихоокеански изследвания в института „Такшашила“ в Бангалор, Индия. Той следи изкъсо китайските медии.

Важно изключение беше есе в Qiushi - водещото теоретично списание на Комунистическата партия на Китай, в което се твърдеше, че „конфликтът е изчерпал стратегическите ресурси на САЩ, което потенциално поставя страната в несигурно положение“. Друго изключение беше редакционна статия в Global Times - националистически вестник, контролиран от Комунистическата партия, - в която се казваше, че ако американската армия не е в състояние да разположи оръжия по целия свят, тя ще бъде „гигант, който куца“.

Ху Сиджин, влиятелният бивш редактор на Global Times, заяви, че предизвикателствата пред веригата за доставки на боеприпаси в САЩ, които войната е разкрила, дават на Пекин не само материално, но и психологическо предимство във всяка потенциална война за Тайван. „Ако разглеждаме ситуацията като стратегическа игра на доверие между Китай и САЩ по отношение на Тайванския пролив – игра на шах, така да се каже – САЩ са на прага да загубят всичките си фигури“, заяви Ху пред NYT.

Още: Японската армия стреля за пръв път от Втората световна война извън японска земя

Китайската армия също има проблеми

Белият дом и американските военни представители отхвърлят тезата, че операциите в Близкия изток са подкопали позициите на Вашингтон в Азия. Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че възпирането на Китай „чрез сила“ е сред четирите основни приоритета на Министерството на отбраната във Вашингтон.

Попитан по време на изслушване в Сената миналия месец дали пренасочването на ресурси към Иран и региона отслабва военната готовност на САЩ в Тихоокеанския регион, адмирал Самуел Папаро-младши, началник на военното командване за Индо-Тихоокеанския регион, отговори: „Не виждам никаква реална цена, която да се отразява на способността ни да възпираме Китай".

Разбира се, има много въпроси относно военната готовност и на Китай. Не само че Народната освободителна армия не е тествана в мащабни бойни действия от почти пет десетилетия, но и нейното висше ръководство е хвърлено в хаос от политическите чистки и репресиите срещу корупцията: Военната чистка в Китай: Бивши министри са осъдени на смърт за корупция, но могат да се спасят.

За сравнение, американските въоръжени сили демонстрираха своята мощ, като ликвидираха лидерите на Техеран, установиха контрол над въздушното пространство на Иран и изпратиха специални сили на вражеска територия, за да спасят свален пилот.

„Съединените щати много успешно демонстрираха своите военни способности по начин, който Китай би трябвало да счете за достоверен“, заяви Дрю Томпсън, бивш служител на Пентагона, който сега е старши научен сътрудник в Сингапурската школа за международни изследвания „С. Раджаратнам“. Томпсън също така предупреди да не се сравнява конфликтът в Иран с война за Тайван. При защита на острова САЩ биха разчитали предимно на противокорабни ракети, които бяха използвани пестеливо срещу Иран, за да поразят китайския флот.

Снимка: Getty Images

Послание към съюзниците на САЩ

Дори без да влиза във война, Китай може да посочи усложненията, пред които е изправена администрацията на Тръмп, и да аргументира пред съюзниците на САЩ в Азия, че не може да се разчита на Вашингтон като гарант за сигурността.

„Когато съюзниците се сблъскват с несигурност относно разполагането на войски и забавяне на доставките на оборудване, това неизбежно повдига въпроси относно надеждността и последователността на гаранциите за сигурност на САЩ в региона“, заяви Уан Донг, изпълнителен директор на Института за глобално сътрудничество и разбирателство към Пекинския университет. Съединените щати „се сблъскват с границите на своето глобално военно присъствие“, смята той.

Още: Китай превърна стотици самолети в дронове и ги насочи към Тайван (СНИМКИ)

В крайна сметка - Китай може да се окуражи от войната в Иран и да стане по-агресивен в Азия, използвайки тактики от „сивата зона“, т.е. агресивни ходове, които не стигат до провокиране на тотална война. През последните няколко месеца например Китай изгражда остров в спорни води край бреговете на Виетнам, който ще му помогне да придобие по-голям контрол над Южнокитайско море.

Малко вероятно е Пекин да ускори плановете си за нахлуване в Тайван, каза Брайън Харт, сътрудник в China Power Project към Центъра за стратегически и международни изследвания. По думите му - всеки такъв план би се основавал предимно на „политически фактори“, например внезапно решение на островната територия да обяви официална независимост.