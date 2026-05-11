САЩ сигнализират ясно, че може да повторят операция "Венецуела" в Куба

Анализ на известната американска телевизия CNN на публични данни за проследяване на полети показва, че полетите на американски военни разузнавателни служби се увеличават край бреговете на Куба. Полетите са поне по 25 от 4 февруари, предимно на дронове P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joints и MQ-4C Triton, действащи близо до Хавана и Сантяго, някои на разстояние до 40 мили от брега. Всички тези модели имат разузнавателни способности.

Проследяването на полетите на тези дронове показва тенденция, подобна на тази преди светкавичната американска военна операция срещу Венецуела в началото на годината, след която венецуелският диктатор Николас Мадуро беше задържан от американската армия и в момента е изправен пред американски съд. Срещу Мадуро има мащабни обвинения за наркотрафик и то с акцент като тероризъм.

Сега има сериозни подозрения за предстояща операция, защото дроновете биха могли маскират следите си, но не го правят - затова различни анализатори предполагат, че Вашингтон може би умишлено да подава сигнали към Куба какво я чака. На няколко пъти американският президент Доналд Тръмп говори как след като приключи с Иран, ще се захване с Куба - с епитети как Куба е "свършила" държава, а и други представители на администрацията на Тръмп използваха такъв език, включително американският държавен секретар Марко Рубио, който е от кубински произход.

