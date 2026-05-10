Тръмп: Планираме да се сдобием с обогатения уран на Иран (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заяви в интервю за "Full Measure", че бойните операции в Иран не са приключили. "На въпроса: "Вярно ли е, че според вас бойните операции в Иран са приключили?", президентът на САЩ отговори: "Не, не съм казал това. Казах, че са разгромени, но това не означава, че са приключили. Можем да продължим още две седмици и да унищожим всяка една цел."
Q: Is it accurate to say you think the combat operations in Iran are over and done?— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
Trump: No, I didn’t say that. I said they are defeated, but that doesn’t mean they’re done. We could go in for two more weeks and do every single target.
We've done probably 70% of the targets.
След това Тръмп уточни, че американските военни сили са унищожили около 70% от целите в Иран. "Имаме и други цели, които бихме могли да ударим. Но дори и да не го направим, ще им отнеме много години да се възстановят."
В друга част от интервюто държавният глава "изплю камъчето" и уточни, че войната с Иран не е приключила, защото в даден момент плановете са САЩ да се сдобият с обогатения им уран. И това, по думите му, ще се случи, когато си поискат. "Ние значително намалихме тези заплахи, но все още има какво да се направи. Поддържаме наблюдение над района. Създадох нещо, наречено "Космически сили", и те наблюдават този район. Ако някой влезе там, те могат да ви кажат името му, адреса му и номера на пропуска му. Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим".
— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
We will get Iran’s enriched uranium at some point, whenever we want.
We have it surveilled. I did a thing called Space Force, and they are watching that area. If somebody walked in, they can tell you his name, his address, and the number of his badge.
Уранът е цел и според Нетаняху
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху бе част от предаването "60 Minutes" по CBS, където също заговори за урана на Иран. "Войната с Иран не е приключила, защото все още има обогатен уран, който трябва да бъде изтеглен от Иран. Все още има обекти за обогатяване, които трябва да бъдат демонтирани. Все още има прокси групи, подкрепяни от Иран, и балистични ракети, които те искат да произвеждат.", каза Нетаняху.
— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
The war with Iran is not over because there is still enriched uranium that has to be taken out of Iran.
There are still enrichment sites that need to be dismantled. There are still proxies that Iran supports and ballistic missiles that they want to produce.
Още: ОАЕ започна мащабно експулсиране на пакистанци заради Иран