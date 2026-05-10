Тръмп: Планираме да се сдобием с обогатения уран на Иран (ВИДЕО)

10 май 2026, 18:09 часа
Доналд Тръмп заяви в интервю за "Full Measure", че бойните операции в Иран не са приключили. "На въпроса: "Вярно ли е, че според вас бойните операции в Иран са приключили?", президентът на САЩ отговори: "Не, не съм казал това. Казах, че са разгромени, но това не означава, че са приключили. Можем да продължим още две седмици и да унищожим всяка една цел."

След това Тръмп уточни, че американските военни сили са унищожили около 70% от целите в Иран. "Имаме и други цели, които бихме могли да ударим. Но дори и да не го направим, ще им отнеме много години да се възстановят."

В друга част от интервюто държавният глава "изплю камъчето" и уточни, че войната с Иран не е приключила, защото в даден момент плановете са САЩ да се сдобият с обогатения им уран. И това, по думите му, ще се случи, когато си поискат. "Ние значително намалихме тези заплахи, но все още има какво да се направи. Поддържаме наблюдение над района. Създадох нещо, наречено "Космически сили", и те наблюдават този район. Ако някой влезе там, те могат да ви кажат името му, адреса му и номера на пропуска му. Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим".

Уранът е цел и според Нетаняху

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху бе част от предаването "60 Minutes" по CBS, където също заговори за урана на Иран. "Войната с Иран не е приключила, защото все още има обогатен уран, който трябва да бъде изтеглен от Иран. Все още има обекти за обогатяване, които трябва да бъдат демонтирани. Все още има прокси групи, подкрепяни от Иран, и балистични ракети, които те искат да произвеждат.", каза Нетаняху.

Яна Баярова
