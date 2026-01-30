Спорт:

8000 евро и шофьорът, причинил фаталната катастрофата край Телиш, е на свобода

Димитров Димитров, който причини катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов, е пуснат на свобода от Окръжен съд Плевен срещу парична гаранция от 8000 евро, съобщава БНТ. В съда днес Димитров е заявил следното: "Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара".

Прокуратурата е настоявала Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. Освен това зам.-окръжният прокурор на Плевен се е мотивирал, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец, а книжката на шофьора на тежкотоварния автомобил е била отнемана заради употреба на алкохол.

Катастрофата

Припомняме, че в сряда сутринта (28 януари) между селата Телиш и Горни Дъбник Димитров помете с тир автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов. След ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост - заледен пътен участък с черен лед, Димитров губи контрол над управлението, при което моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време и на същото място в обратна посока лек автомобил, управляван от 58-годишния д-р Цветан Костадинов. От получените наранявания в следствие на удара водачът на лекия автомобил е починал.

Яна Баярова
