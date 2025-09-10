Войната в Украйна:

9-годишно момиче изчезна в София (СНИМКА)

10 септември 2025, 11:19 часа 258 прочитания 0 коментара
9-годишно момиче изчезна в София (СНИМКА)

Столичната полиция издирва 9-годишно дете, изчезнало на територията на София. Момичето Селин Василева Велинова е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в софийския квартал „Хр. Смирненски“. Селин е висока около 150 см, с дълга кестенява коса с бретон и пъстри очи. Била е облечена със синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“ и черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.

Издирва се: Повече от седмица 55-годишен мъж от София е в неизвестност (СНИМКА)

Изчезнали деца

Припомняме, че в средата на юли т.г. от СДВР и 5-о РУ информираха, че се издирват две деца в София. В неизвестност бяха 6-годишната Красимира Божидарова Тодорова и 14-годишната Божидара Божкова Божкова. Скоро момичетата бяха открити живи и здрави. 

Още: Виждали ли сте го? Издирва се исландец, изчезнал в София на 18 август

В началото на август изчезна 55-годишен мъж от София. Сигнал до полицията бе подаден на следващия ден от неговото изчезване. Мариян Димитров излязъл от дома си на 25 юли около 17:30 часа – без документи и телефон. След няколко дни мъжът беше открит благополучно. 

С помощта на доброволци изгубила се възрастна жена е намерена близо до вилната зона на "Горна баня"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Издирване издирва се изчезнало дете
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес