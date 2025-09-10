9-годишно момиче изчезна в София (СНИМКА)

Столичната полиция издирва 9-годишно дете, изчезнало на територията на София. Момичето Селин Василева Велинова е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в софийския квартал „Хр. Смирненски“. Селин е висока около 150 см, с дълга кестенява коса с бретон и пъстри очи. Била е облечена със синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“ и черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или най-близкото районно управление на МВР.

