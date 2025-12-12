Незаконно строителство в защитени зони и речни корита: "Зелено движение" с два сигнала

Партия "Зелено движение" подаде още два сигнала за незаконно строителство в защитени територии и речни корита до компетентните органи. Първият касае нарушения при извършвано строителство в имоти горска територия, държавна публична собственост, намиращи се в Природен парк „Сините камъни“, защитени зони по Натура 2000 "Сините камъни-Гребенец" и "Гребенец" - без издадено разрешително за строеж от Община Сливен в регистрите на общината.

Вторият сигнал касае „пропуски“ в отразяването на река Боринска и нейните притоци в кадастралната карта на село Борино в Смолянска област.

Сигнал за нарушения по Закона за защитените територии

Относно сигнала за "Сините камъни" и "Гребенец" от формацията твърдят, че строителните дейности не са съобразени със старата съществуваща сграда на почивна станция, към която има ново строителство и реконструкция. В имота публична държавна собственост са изградени още подземна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), дренажни модули, подход към входа на сградата, съществува и проектопредложение за външен басейн и паркинг.

"Според установеното на терен има нарушения по Закона за защитените територии - като дейности по изораване и засипване с трошен камък, които изменят ландшафта в Природен парк „Сините камъни“, в нарушение в режима на позволени мероприятия в Природния парк, който забранява провеждането на дейности, с които се изменя ландшафтът", посочват от "Зелено движение".

Снимка: "Зелено движение"

Според установеното в публичните бази данни има нарушение на ЗУТ и Закона за горите - за извършваните строителни дейности в горска територия и Природен парк липсва одобрен специализиран подробен устройствен план (ПУП), което е задължително условие за такъв тип дейности в защитени територии по смисъла на Закона за устройство на териториите. Няма и каквито и да е данни за разрешаване на ново строителство върху публична държавна собственост - горска територия. Липсват още съгласувателни и разрешителни процедури от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за изграждането и експлоатирането на ПСОВ в имота. На територията на обекта и в околните имоти има и нерегламентирано изхвърляне на голямо количество строителни отпадъци, добавят още от формацията.

Имоти не са посочени като речно легло, продадени са като частна собственост

Вторият сигнал касае „пропуски“ в отразяването на река Боринска и нейните притоци в кадастралната карта на село Борино, община Борино, обл. Смолян. Така например, част от имотите не са посочени като речно легло на воден обект, публична държавна собственост, и са продадени и актувани като частна собственост. В част от тях вече е допуснато застрояване със селскостопански постройки, гаражи и др., а други са предназначени за жилищно строителство, казват от "Зелено движение".

Формацията е изискала спешна проверка и предприемане на действия от компетентните институции за установяване на наличие на нарушенията по нормативната уредба и по двата сигнала.

