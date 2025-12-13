Темида с широко затворени очи: Защо всеки трети педофил у нас си тръгва свободен от съда?

Българското правосъдие е изправено пред тежки въпроси, след като стана ясно, че една трета от обвинените в педофилия у нас се разминават само с условни наказания. Вместо зад решетките, извършителите на тежки посегателства срещу малолетни често се връщат в домовете си, възползвайки се от законови механизми за намаляване на присъдите. Тревожната тенденция е обект на ново разследване на журналиста Васил Иванов в предаването „Темата на NOVA”.

Схемата "Признавам вината, избягвам затвора"

Основната "вратичка", която позволява на насилниците да останат на свобода, е институтутът на съкратеното съдебно следствие. Механизмът е прост, но ефективен: обвиняемият признава всички факти по делото, а в замяна съдът е длъжен да намали присъдата му с една трета. Така, дори законът да предвижда ефективен затвор, редукцията често сваля наказанието под прага от 3 години, което позволява то да бъде отложено (условно).

Медийното разследване осветява фрапиращ случай от столицата от този август. 31-годишeн учител е задържан за полов акт с 13-годишна ученичка. Въпреки защитната теза, че всичко е било „доброволно“, законът е категоричен – деца под 14 години са недееспособни и съгласието им няма правна стойност. Вместо предвидените до 8 години затвор, учителят се възползва от съкратената процедура и получава 2 години и 8 месеца – условно. Днес той е на свобода.

Абсурдът в Асеновград: 4 години насилие, 0 дни затвор

Още по-шокиращ е казусът с 47-годишния Николай Динков от пловдивско село. През октомври Районният съд в Асеновград произнася присъда срещу него за системни блудствени действия с момиченце, започнали още когато детето е било на 7 години (през 2020 г.) и продължили четири години.

В съдебната зала Динков признава всичко. Описва детайлно стотиците посегателства. Съдът определя наказание от 4 години и половина, но заради признанието то автоматично се свива до 3 години. Тук идва ключовият момент – магистратите решават, че присъдата ще е условна.

Мотивите на съда, цитирани в разследването, звучат парадоксално на фона на тежестта на престъплението: „Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и поправянето на подсъдимия, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание“.

Прокуратурата, която първоначално е искала ефективен затвор, не протестира решението, съгласявайки се с мотивите на съдията. Резултатът – след 8 месеца в ареста, Динков се прибира в селото си.

„Всички знаеха“

След освобождаването на педофила, екипът на Васил Иванов посещава селото на осъдения. Оказва се, че местната общност не е изненадана, но е уплашена. Кметът на населеното място Христо Атанасов признава пред камерата, че отдавна е имал подозрения:

„Предупреждавал съм го да не се занимава с конкретното дете. Преди години там с едно друго се занимаваше, но то така или иначе се изнесе от селото“, разказва кметът.

Разкритията за лекотата, с която педофилите се връщат в обществото, предизвикаха мигновена реакция в Министерство на правосъдието, откъдето са предприети спешни мерки за анализ на законодателството и съдебната практика.

ОЩЕ: Условна присъда за столичния учител, обвинен в педофилия