За умишлено причиняване на смърт при катастрофа: Повдигнаха обвинение на мъж

Мъж е обвинен за умишлено причиняване на смърт и средна телесна повреда при катастрофа. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) срещу В. А., обвиняем за това, че при управление на моторно превозно средство, нарушил правилата за движението по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие, в резултат на което умишлено причинил средна телесна повреда на едно лице и смъртта на друго лице – престъпление по чл. 342, ал. 3, б. „б“ и б. „в“, вр. ал. 1, пр. 3 НК. Това съобщиха на интернет страницата на СГП. Досъдебното производство е образувано на 14.07.2025 г. от Сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ – Отдел „Разследване“ – СДВР и е водено първоначално под ръководството и надзора на СРП. С постановление от 22.07.2025 г. е прието от СГП по компетентност.

Карал дрогиран

На 27.08.2025 г. по искане на наблюдаващия прокурор СГС взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 18-годишния обвиняем.

Според обвинителния акт на 14.07.2025 г., около 22,35 ч., в гр. София в кв. „Христо Ботев“, обвиняемият В. А. управлявал лек автомобил, след като бил употребил наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

Той навлязъл в лентата на насрещното движение и се блъснал в насрещно движещото се АТВ. В резултат от произшествието обвиняемият умишлено причинил средна телесна повреда на водача на АТВ, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина, счупване на носни кости и избиване на зъб.

Пътникът в АТВ получил тежка черепно-мозъчна травма с масивно кръвонасядане и множество счупвания и кръвоизливи, които довели до остра сърдечно съдова и дихателна недостатъчност и причинили смъртта му, настъпила на 20.07.2025 г. в болнично заведение.

Осъждан и задържан под стража

Обвиняемият е осъждан, а деянието е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. На В. А. са наложени наказания и по административен ред за допуснати нарушения на правилата на движение по пътищата.

Към момента обвиняемият продължава да търпи мярка за неотклонение задържане под стража.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

