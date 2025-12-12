Кабинетът подаде оставка:

Разбиха престъпна група с кол центрове, събирала пари "за инвестиции"

12 декември 2025, 12:23 часа 264 прочитания 0 коментара
Разбиха престъпна група с кол центрове, събирала пари "за инвестиции"

У нас беше разбита организирана престъпна група за измами с инвестиции, използвала кол центрове.

Мащабната акция беше проведена вчера, на 11 декември. Престъпната група е ръководела няколко кол центъра в София.

В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД "Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.

Още: Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици в Плевен

Групата се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със "социално инженерство". В нея са участвали български и чужди граждани.

Измамни онлайн платформи за инвестиране във финансови инструменти

Разследването е установило, че от средата на 2022 г. в София са функционирали кол центрове, свързани с измамни онлайн платформи. Чрез тези уебсайтове са били привличани клиенти и са били въвеждани в заблуждение да инвестират пари в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост. Причинени са значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

В хода на разследването са извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабните схеми срещу пострадали лица в чужбина.

Още: ГДБОП арестува чужденци, изнудвали българи (СНИМКИ)

При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел "Киберпрестъпления“ при НСлС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Престъпна група Инвестиции измами организирана престъпна група
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес