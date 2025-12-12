Разбиха престъпна група с кол центрове, събирала пари "за инвестиции"

У нас беше разбита организирана престъпна група за измами с инвестиции, използвала кол центрове.

Мащабната акция беше проведена вчера, на 11 декември. Престъпната група е ръководела няколко кол центъра в София.

В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД "Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.

Групата се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със "социално инженерство". В нея са участвали български и чужди граждани.

Измамни онлайн платформи за инвестиране във финансови инструменти

Разследването е установило, че от средата на 2022 г. в София са функционирали кол центрове, свързани с измамни онлайн платформи. Чрез тези уебсайтове са били привличани клиенти и са били въвеждани в заблуждение да инвестират пари в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост. Причинени са значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

В хода на разследването са извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабните схеми срещу пострадали лица в чужбина.

При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел "Киберпрестъпления“ при НСлС.