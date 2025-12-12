Задържаха началника на Пето районно в София при акция на ГДБОП

Началникът на столичното Пето районно управление на полицията Пламен Максимов е бил задържан при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), извършена на 12 декември. Новината съобщават трите големи национални телевизии, позовавайки се на свои източници. Освен Максимов са арестувани и двама служители от отдела за борба срещу наркоразпространението. Акцията се провежда съвместно с отдел „Вътрешна сигурност“ в МВР.

Текат оперативни действия и претърсвания.

Още: Две седмици по-късно: МВР още проверява дали плезещият се полицай е нарушил етичния кодекс (ВИДЕО)

Кой е Пламен Максимов?

Снимка: МВР, илюстративна

Пламен Максимов е бил назначен за директор на 05 РУ-СДВР в края на 2022 година по предложение на тогавашния ръководител на столичната дирекция Калоян Милтенов. Преди това е оглавявал секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.

Очаквайте още информация.

Още: Опрощават ти дълга, ако станеш провокатор на протеста: СДВР за акцията в заложни къщи

Още: МВР с голямо закъснение призна за стрелба пред столичен мол в час пик