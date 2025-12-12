Откраднал мобилен телефон и яке: Рецидивист с поредно обвинение

Мъж на 21 години е привлечен като обвиняем за извършен грабеж в Казанлък, съобщиха от Окръжната прокуратура в Стара Загора, цитирани от БТА. Деянието е извършено на 9 декември и в условията на опасен рецидив.

Около 22:00 часа във вторник 19-годишен мъж е вървял по улица в града, когато към него се е приближил обвиняемият Ю.Ю. и му е нанесъл удари в областта на лицето, съборил го е на земята и е отнел мобилен телефон от якето му, уточняват от прокуратурата.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо него. По досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия.

В края на миналия месец четирима мъже бяха задържани след постъпил сигнал за грабеж и отвличане на жена в Николаево.

