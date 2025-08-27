Войната в Украйна:

"Ако не бях избягал, щеше да ме убие": Говори Павел Павлов, жертва на прокурорския син от Перник

"Ако не бях избягал, щеше да ме убие": Говори Павел Павлов, жертва на прокурорския син от Перник

Към мен и към семейството ми бяха отправени заплахи от Васил Михайлов. Дойде и ми каза, че трябва да взема пари от трето лице и да му ги дам. Тези пари били за такса "спокойствие". Не го познавам. Бях дълго време в Англия. Като се прибрах, той се свърза с мен. Не му дължа пари. Това разказа в ефира на Нова телевизия Павел Павлов, жертва на прокурорския син от перник Васил Михайлов.

За тормоза от Васил Михайлов

Мъжът обясни, че Михайлов отишъл при него, качил го в колата и му казал, че трябва да вземе от друг човек 8 000 лв. В началото се съгласява, но след това се отказва. При качването в колата Павел разказва, че видял нож, палка и оръжие.

Когато се отказах, Васил каза, че ще ми покаже какво става с хора, който му отказват. "Закара ме в гора. Успях да избягам. Ако не бях избягал, щеше да ме убие. Докато се бях скрил в гората, някой му се обади и каза, че идва полиция", разказа потърпевшият.

"Той е рекетьор. Той обикаля града и тероризира и възрастни хора", категоричен беше Павлов.

Павел Павлов заяви, че има заснето всичко на видео. Това потвърди и адвокатът му, като заяви, че всички доказателства са предадени на прокуратурата. "Ясно е, че не се касае за разговор с Павел. Всичко е било организирано преди това", каза защитникът.

Михайлов многократно се е опитвал да се свърже с потърпевшия и му е предлагал пари, за да се откаже от показанията си.

Попитан знае ли къде се крие Михайлов, Павлов обясни, че хора му казвали, че той си е в Перник, ходи си свободно. "Дори продължава да събира пари", каза мъжът.

