Обявиха каква е причината за спирането на тока в центъра на София

Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от Електрохолд за БНТ.

Подадени са сигнали до пожарната и полицията, като се очаква отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.