Обявиха каква е причината за спирането на тока в центъра на София

01 декември 2025, 22:25 часа 380 прочитания 0 коментара
Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от Електрохолд за БНТ. 

Подадени са сигнали до пожарната и полицията, като се очаква отдимяването на съоръжението, за да се установят причините и незабавно да започне възстановяване на електрозахранването по алтернативни схеми.

Елин Димитров
