Лайфстайл:

Радев след ескалацията на протеста: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори

01 декември 2025, 22:58 часа 825 прочитания 1 коментар
Радев след ескалацията на протеста: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори. Това написа президентът Румен Радев във "Фейсбук" след ескалацията на протеста срещу бюджет 2026 г. в София. "Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт", написа президентът след като се стигна до сблъсъци между полиция и провокатори на протеста в столицата. 

Сблъсъците в София

Тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки.

Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато.

Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен.

Междувременно хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ-СДС в центъра на столицата. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Предсрочни избори Румен Радев ескалация протест Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес