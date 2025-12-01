Тържествено откриване: Мост за 2 млн. рухна (ВИДЕО)

Дървен мост, за чието изграждане са вложени над два милиона долара, се срути по време на откриването си. Видеоклип от случката, разиграла се в Конго беше публикуван в социалните мрежи. На кадрите се вижда моментът, в който тържествената делегация преминава по новооткрития мост, някои държат знамена. В следващия момент конструкцията поддава и се срутва. Само един човек успява да стигне сух до брега, останалите се озовават в реката.

Скандал

Скоро след публикуването на кадрите започва да се тиражира информацията, че мостът е построен от компания, за която твърдят, че вероятно е свързана със семейството на президента Феликс Чисекеди.

Президентът

Чисекеди е на поста президент от 24 януари 2019 г. Роден е на 13 юни 1963 г. в Киншаса, Феликс се радва на комфортен живот в столицата. Когато баща му, Етиен Чисекеди, основава партията „Съюз за демокрация и социален прогрес“ (СДПС) в опозиция срещу дългогодишния лидер Мобуту в началото на 80-те години на миналия век, Феликс се присъединява към баща си дисидент. Той е племенник на епископ Жерар Мулумба Калемба.

In Congo, a wooden pedestrian bridge collapsed on its opening day



The structure couldn’t withstand the first crowd. The project was designed and built by a company owned by the country’s president.



This isn’t the first incident — in 2022 another bridge in the country collapsed… pic.twitter.com/vfK0fEZR1h — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

През 1985 г. Мобуту му дава разрешение, на майка му и братята му да напуснат родината си – село в региона Касай. Чисекеди се премества в Брюксел. В края на 2008 г. е назначен за национален секретар по външните отношения на СДПС. През ноември 2011 г. става депутат. През октомври 2016 г. става заместник-генерален секретар на СДПС. На 31 март 2018 г. е избран за лидер на СДПС след смъртта на баща си. На 31 декември 2023 г. Чисекеди е обявен за победител на президентските изборите през 2023 г., получавайки 73% от гласовете.

