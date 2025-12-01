Жена клонира починалото си куче за 50 000 долара, но скоро съжали

48-годишната Ванеса Джонсън от Клеърмонт, Калифорния, е похарчила 50 000 долара, за да клонират починалия й домашен любимец, порода ши тцу, но след всички перипетии и похарчени средства осъзнала, че това не ѝ е донесло желаното облекчение след загубата на кучето й.

През декември 2024 г. кучето на Джонсън, 17-годишният Оливър, починал след двугодишна битка с агресивен рак. Джонсън признава, че загубата буквално я е сринала и оставила без желание за живот. Тя спряла да работи, да се храни, да спи и дори се преместила при родителите си в опит да се справи с мъката.

След което тя открила компанията Viagen, предлагаща услуги за клониране. В състояние на тежък емоционален стрес, Джонсън взела решение да запази "част" от Оливър, пише People.

Въпреки че тялото на кучето било замразено, специалистите успели да създадат жизнеспособен ембрион и при трети опит сурогатна майка износила три кученца, едното от които било генетично копие на Оливър. То било наречено Оли.

Цялата процедура струвала на Джонсън 50 000 долара, а за да може да се справи финансово тя започнала допълнителна работа и организирала кампания за набиране на средства.

11 месеца по-късно жената признава, че днес не би постъпила по същия начин и не би се поддала на самозаблудата, че може да си върне Оливър.

"Това не е Оливър. Това е част от него, но не е самият Оливър. Ако бях преодоляла мъката си както трябва, просто щях да си осиновя по-възрастно куче от приюта, както винаги съм правила", казва тя сега.

Малкият Оли изглежда идентично с починалия ѝ домашен любимец, което накарало Джонсън да изпита още по-голяма болка. "Бях обзета отново от чувство за загуба", казва тя.

Отделно от това, жената се сблъскала с вълна от негативни коментари в социалните мрежи. Мнозина я упрекват, че е похарчила десетки хиляди долари за клониране, вместо да помага на животните в приюти. Джонсън казва откровено, че разбира и дори споделя тези реакции. Сега, след собствения си опит, тя се надява, че клонирането на животни няма да се превърне в масова практика.

Жената планира да се занимава с отглеждане на по-възрастни кучета и да използва опита си, за да повиши осведомеността за проблемите, с които се сблъскват приютите за животни.

