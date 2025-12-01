Напук на съда: Спецпрокурорът замете преписка срещу Борислав Сарафов

Спецпрокурорът Даниела Талева, която трябва да разследва главния прокурор в последните дни от мандата си е финализирала преписка срещу Борислав Сарафов – човекът, който продължава да се представя като изпълняващ функциите на главен прокурор, въпреки че няма законово право. Става дума за сигнала на БОЕЦ, по който Талева веднъж отказа да започне разследване, но организацията обжалва и съдът ѝ даде конкретни инструкции какво следва да предприеме.

От съдебното определение стана ясно, че работата ѝ по преписката е била изключително повърхностна. Съдът отбеляза през октомври, че Талева не е осъществила пълен анализ във важните направления и затова отказът за образуване на разследване е бил постановен преждевременно и в нарушение на процесуалното изискване прокурорът да предприеме всички мерки за установяване на истината по проверяваните събития.

След определението на съда Талева все пак образува досъдебно производство, което в рамките на месец е прекратила. БОЕЦ научават това от писмо на Софийския градски съд, където са поискали произнасяне по искане за отвод на Талева. От съда им съобщават, че при изискване на преписката са получили отговор, че на 12 ноември досъдебното производство вече е било прекратено. Талева предложи и лидерът на БОЕЦ да е защитен свидетел срещу Сарафов по делото. Още: "Вместо да разследва, ад хок прокурорката Талева замиташе следите на очевидни престъпления"

Тайна

Ад хок прокурорката продължава да държи актовете си в пълна тайна, но скоростта, с която е приключила случая, силно подсказва, че тя не е изпълнила указанията, дадени от съдия Мирослава Тодорова.

С действията си – образуване на разследване и незабавното му прекратяване – Талева на практика лишава БОЕЦ от възможността отново да обжалват, тъй като няма конкретно лице, което да може да претендира вреди от описаните престъпления. Още: Кой ще разследва главния прокурор? ВКС определи 12 кандидати

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов съдържаше твърдения за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления. В него се заявяваше, че Сарафов е покривал корупционни схеми, свързани с лидера на ДПС, санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), като е възпрепятствал наказателно преследване. Приложени бяха и твърдения за необясними доходи на близки до Сарафов, както и 413 файла, за които се твърди, че произхождат от "личния архив" на Петьо Петров – Еврото.

Съдът подчерта, че документите, за които се твърди, че са от архива на Петьо Петров – Еврото, трябва да бъдат анализирани не само по отношение на връзката помежду им, но и спрямо наличната публична информация. В определението са изброени данни за: съществуването на ресторант "Осемте джуджета"; връзките на този ресторант с Петьо Петров и Любена Петрова; публично разпространените твърдения, че мястото е служило за нерегламентирано влияние по дела и натиск върху лица; посещенията на Борислав Сарафов там и срещите му с Петров; видеозаписите, за които се твърди, че показват среща между Петров и европейския прокурор Теодора Георгиева, пораждащи подозрения за влияние върху номинацията ѝ от ПК на ВСС; публичното изявление на Георгиева, че е била заплашвана от Делян Пеевски, както и разпространението на видеоматериалите след това; информация за ролята на Любена Петрова в организиране на протести пред ВСС по чувствителни теми; твърдения за връзки на някои от участниците с главния прокурор и Пеевски и др., припомня в. "Сега".

Съдът посочи, че след приключване на проверката Талева трябва да оцени дали е необходимо да бъдат разпитани длъжностни лица от НКЖИ, участници в обществените поръчки, прокурори и служители на МВР, споменати в документите, както и Ахмед Доган, Цветан Василев, комисар Борислав Александров, Иван Гешев, Сотир Цацаров, Любена Петрова, Илия Златанов и Теодора Георгиева – с оглед установяване на връзките между Сарафов, Пеевски и Петьо Петров и евентуален натиск върху разследващи. Още: Скъп часовник, скъпа гривна - или само копия: Какво "краси" ръката на Даниела Талева, която трябва да разследва Борислав Сарафов? (СНИМКА)

Според съда следва да бъде извършена и проверка дали документите наистина произхождат от архива на Петьо Петров.