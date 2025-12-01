Учените в битка със старостта и рака: Ваксина ни държи по-дълго млади

Базираната в Маями биотехнологична компания Immorta Bio, специализирана в дълголетието, обяви публикуването на международната си патентна заявка за SenoVax, първата в своя клас сенолитична имунотерапия, предназначена за елиминиране на стареещите клетки - дисфункционалните "стари клетки", които се натрупват с възрастта и водят до хронични заболявания.

Scientists are trying to defeat aging — and there are already signs of progress



The company Immorta Bio has filed a patent for a new “anti-aging vaccine” called SenoVax. It is designed to teach the immune system to identify and destroy old, damaged cells.



These cells accumulate… pic.twitter.com/VM5AM06mbu — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Публикуваният патент очертава нова стратегия за "ваксина срещу стареене", която има за цел да обучи имунната система да идентифицира и унищожава точно тези проблемни клетки. За разлика от традиционните сенолитични лекарства, които химически принуждават стареещите клетки да се самоунищожат, SenoVax действа чрез имунна активация, което е потенциално по-безопасен и по-устойчив подход. Стареещите клетки все повече се признават за биологично препятствие за здравословното стареене. Те излъчват възпалителни сигнали, които увреждат тъканите, ускоряват упадъка на органите и, което е най-важно, създават благоприятна среда за развитието на ракови заболявания. Премахването им се счита за една от най-обещаващите интервенции в цялата област на дълголетието.

Още: Как витамин D да забавя стареенето?

Това, което прави SenoVax особено значим, е двойното му въздействие: изглежда, че той влияе едновременно както върху биологията на стареенето, така и върху биологията на рака, пише "Longevity.Technology"

Как действа въпросната имунотерапия

Според Immorta Bio, проучвания върху животни, използващи SenoVax, са показали значително намаляване на растежа на тумори в белите дробове, гърдата, мозъка, кожата и панкреаса. Механизмът се различава от този на конвенционалните лекарства за рак; вместо да атакува директно туморите, терапията премахва стареещите клетки, които помагат на туморите да оцелеят.

Още: Преливането на млада кръв на възрастни подмладява: Вампирите са били прави

Д-р Томас Ичим, президент и главен научен директор на Immorta Bio, описва това като фундаментална промяна. "Чрез унищожаването на стареещите клетки ние намаляваме самото стареене, като едновременно с това разрушаваме микросредата, поддържаща туморите, необходима за оцеляването на рака", казва той.

Снимка: iStock

За сектора на дълголетието по-важен е сенолитичният аспект. Ако имунната система може да бъде обучена да поддържа ниски нива на стареещи клетки през целия живот, изследователите вярват, че може да е възможно да се забави, спре или дори частично да се обърне физиологичното стареене.

В предклиничните проучвания Immorta Bio отчита удължаване на продължителността на живота и здравето с повече от 100% – впечатляваща цифра, макар и все още ранен етап и ограничена до животински модели.

Моделът на Immorta Bio се основава на съчетаването на SenoVax с регенеративната платформа StemCellRevivify, която използва млади, специфични за органите прогениторни и мезенхимни стволови клетки за възстановяване на загубената репаративна способност.

The road of life is long, but it goes by fast. So Immorta Bio's scientific mission is to radically extend healthy human lifespans by targeting the biological root causes of age-related diseases. Learn more at https://t.co/gW2OTIRK8r.#ImmortaBio #BioTech #ImmunoTherapy… pic.twitter.com/V01EER4FQq — Immorta Bio (@ImmortaBio) November 23, 2025

Заедно двете платформи се насочват към това, което компанията счита за двата универсални фактора на стареенето: натрупване на увреждания и загуба на регенеративни способности. Д-р Борис Резник, главен изпълнителен директор и председател на Immorta Bio, обяснява, че ракът е най-разпространеното заболяване, свързано със стареенето, а SenoVax им позволява "да атакуват едновременно биологията на стареенето и биологията на туморите".

"Нашата клинична цел е да установим безопасността и ефикасността при пациенти с напреднал рак, след което да разширим обхвата към състояния, свързани с възрастта, и в крайна сметка към лечението на самото стареене", казва Резник.

Още: Хората могат да забавят смъртта, но не и скоростта на стареене

Макар че такава амбиция ще изисква години на клинична работа и ангажимент с регулаторните органи, обединената рамка на компанията, комбинираща имунотерапия с регенеративна медицина, я отличава във все по-конкурентната среда на дълголетието. SenoVax вече е предмет на активно подаване на заявление за ново изследователско лекарство (IND #30745) в Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), като първоначално е насочено към напреднал рак на белия дроб. Ако ранните проучвания върху хора потвърдят предклиничните резултати, Immorta Bio очаква да разшири клиничното си развитие към слабост, органна недостатъчност и други патологии, свързани с късното стареене.

От инвестиционна гледна точка публикуването на патента има две цели: намалява риска за интелектуалната собственост на Immorta Bio и дава сигнал за увереност преди клиничните изпитвания върху хора. То също така привежда компанията в съответствие с бързо растящата биотехнологична категория – сенолитиците – която привлече значителен интерес от страна на рисковите инвеститори след няколко високопрофилни излизания и партньорства.

Още: Какво трябва да пиете всеки ден поне 1 месец, за да заличите признаците на стареене

Все пак експертите отбелязват, че сенолитичната имунотерапия е нова територия. Успехът ще зависи от безопасността, трайността на реакцията и способността за мащабиране на производството на продукт, подобен на ваксина. Все пак потенциалните предимства, както от клинична, така и от търговска гледна точка, са трудни за пренебрегване.

Ако терапията работи както е предвидено, SenoVax може да предефинира изцяло областта на сенолитиците, преминавайки от малки молекули, приемани периодично, към целенасочено имунно инженерство с дългосрочни ефекти. За по-широкия сектор на дълголетието появата на патентована сенолитична ваксина отразява преминаване от лечение на симптомите на стареенето към директно модифициране на биологичните процеси, които ги причиняват. Инвеститорите, които наблюдават биотехнологичния сектор на дълголетието, могат да разглеждат SenoVax като барометър: сигнал, че имунно насочените интервенции за стареене навлизат в по-зряла фаза.

Независимо дали SenoVax ще се превърне в основна терапия, или просто в първата стъпка към нов клас сенолитични инструменти, патентът бележи ясен крайъгълен камък и напомня, че областта на стареенето се развива по-бързо от всякога, пише "Longevity.Technology".