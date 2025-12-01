Полицията тръгна с палките и щитовете напред: Погром с протеста при централата на ДПС (ВИДЕО)

Тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато. Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен.

"Играят в един отбор. Ако това е нагласено, още по-голям позор за министър Даниел Митов и МВР", е позицията на снимащия (виж видеото най-долу). Сблъсъкът прилича на своеобразен танц - първо хулиганите атакуват, като замерват с каквото им попадне, после полицаите тръгват напред, но така и няма пряк сблъсък "гърди в гърди". Пороят от предмети, летящи по служителите на МВР обаче е огромен - бутилки, бомбички, камъни, саксии, колчета, какво ли не. А характерните за футболни агитки възгласи от по-големи дербита в българския футбол ясно подсказват кои са нападателите.

Репортер на Actualno.com получи информация, че ултраси отиват към централата на ДПС Ново начало откъм метростанция "Сердика". Полицията почна да използва сълзотворен газ, но атакуващите полицаите провокатори са подготвени, имат и ски очила, които да ги пазят.

Опасенията, че сега ще има и невинни пострадали, които не са част от явно организираните провокатори, растат. Има данни за пострадал колега-журналист от БНТ, непотвърдена информация и за поне един арестуван. Подпален беше и офис на ГЕРБ