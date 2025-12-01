Лайфстайл:

"Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС (ВИДЕО)

01 декември 2025, 21:47 часа 1705 прочитания 0 коментара

Видеокадри от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков във Facebook показват сериозното напрежение пред централата на ДПС.

"Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден е Величков - Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Абсолютно ясен Пеевски сценарий, не знам кой не го разбира", добави Величков, който описва с картинни думи ситуацията - "робокопи" пазят централата, нито един полицай обаче по пътя на шествието до нея, а футболни агитки хвърлят бомбички, за да провокират полицейска атака.

"Искат да замерят полицията с всякакви предмети", продължи адвокат Величков. Той напомни, че централата на ДПС на Пеевски в момента е празна, там тече и много скъп ремонт - да се нахлуе там сега няма никакъв смисъл извън вдигане на напрежение, бой с полицията и последващо опорочаване на протеста - Още: Милиони за преместване: Новият партиен дом на Пеевски на "Врабча 23" ни е струвал скъпо

Припомняме, че практически целият център в момента е без ток. Причината - изключени са изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София. Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени, предаде БТА - Още: Токът в центъра на София изчезна, сигнал за провокация откъм "Орлов мост" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
протест провокатори протест бюджет 2026
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес