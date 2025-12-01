"Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС (ВИДЕО)

Видеокадри от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков във Facebook показват сериозното напрежение пред централата на ДПС.

"Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден е Величков - Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Абсолютно ясен Пеевски сценарий, не знам кой не го разбира", добави Величков, който описва с картинни думи ситуацията - "робокопи" пазят централата, нито един полицай обаче по пътя на шествието до нея, а футболни агитки хвърлят бомбички, за да провокират полицейска атака.

"Искат да замерят полицията с всякакви предмети", продължи адвокат Величков. Той напомни, че централата на ДПС на Пеевски в момента е празна, там тече и много скъп ремонт - да се нахлуе там сега няма никакъв смисъл извън вдигане на напрежение, бой с полицията и последващо опорочаване на протеста - Още: Милиони за преместване: Новият партиен дом на Пеевски на "Врабча 23" ни е струвал скъпо

Припомняме, че практически целият център в момента е без ток. Причината - изключени са изводи от подстанция "Рила", която захранва част от центъра на София. Аварийните екипи са на терен и работят за алтернативно захранване на клиентите. Причините за случилото се предстои да бъдат изяснени, предаде БТА - Още: Токът в центъра на София изчезна, сигнал за провокация откъм "Орлов мост" (ВИДЕО)