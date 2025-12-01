6 години затвор за банкова служителка от Айтос, присвоила над 357 000 лева

Апелативният съд в Бургас намали наказанието на бивша служителка на банка, присвоила 357 491,77 лева от сметки на клиенти. От осем години лишаване от свобода наказанието става шест, при първоначален общ режим. Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Подсъдимата е призната за виновна, че в продължение на почти пет години – от 2012 до 2017 г., е извършвала неправомерни тегления от сметки на дългогодишни клиенти на банката. Семейство, което живее и работи във Великобритания, държало в България спестяванията си в няколко валути, като никога не теглело пари в брой.

Именно тези сметки банковата служителка използвала, за да изготвя фалшиви разписки и платежни документи. Въвеждала ги в системата, намалявала наличностите по сметките, а след това вземала сумите от касата за лични нужди.

По сходна схема през 2014 година тя е изготвила и фиктивни преводи към трето лице, след което е теглила и тези средства с неистински документи. Апелативните съдии намаляват наказанието, защото делото се е проточило над осем години без вина на подсъдимата, а тя е в напреднала възраст и с влошено здраве.